Речной маршрут до Краснокамска откроется позже из-за паводка

Начало работы водного маршрута до Краснокамска перенесено на 16 июня. Это связано с паводковом режимом на Воткинском водохранилище. Судно «Экоходъ 2» будет курсировать по рабочим дням, а время в пути составит более 4 часов. Об этом сообщает минтранс Пермского края.
«Изменены даты старта водного маршрута Пермь — Закамск — Краснокамск. В связи с паводковым режимом на Воткинском водохранилище судно „Экоходъ 2“ начнет курсировать с 16 июня 2025 года. Перевозки будут осуществляться по рабочим дням — с понедельника по четверг. Протяженность маршрута составляет 45 км, а общее время в пути с учетом остановок — 4 часа 20 минут», — говорится в telegram-канале министерства.
Точное расписание доступно на сайте организатора пассажирских перевозок Пермского края. Билеты можно приобрести в кассе причала Речного вокзала (КПП №4), а на остановках «Закамск» и в Краснокамске — непосредственно на судне через терминал.
Ранее стало известно, что рейсы «ЭкоходЪ 2» по маршруту «Пермь — Закамск» были отменены из-за паводка. 1 мая в Пермском крае стартовал новый речной сезон. По маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск было запущено электросудно компании «ВодоходЪ».
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