31 мая 2025
30 мая 2025

Сильный ветер и грозы: в Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

В Пермском крае 1 июня ожидаются грозы и ветер до 20 м/с
© Служба новостей «URA.RU»
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В Прикамье объявлено штормовое предупреждение
В Прикамье объявлено штормовое предупреждение Фото:

В Пермском крае 1 июня ожидаются грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупреждает региональное МЧС со ссылкой на данные Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«По данным Пермского ЦГМС, 1 июня в отдельных районах края прогнозируется гроза. При грозе ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий», — сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю. 

Спасатели рекомендуют пермякам во время грозы отказаться от прогулок и поездок. Рекомендуется отключить электроприборы от сети и плотно закрыть форточки. При нахождении на улице следует избегать укрытия под высокими деревьями.

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В Пермском крае 1 июня ожидаются грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупреждает региональное МЧС со ссылкой на данные Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «По данным Пермского ЦГМС, 1 июня в отдельных районах края прогнозируется гроза. При грозе ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий», — сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю.  Спасатели рекомендуют пермякам во время грозы отказаться от прогулок и поездок. Рекомендуется отключить электроприборы от сети и плотно закрыть форточки. При нахождении на улице следует избегать укрытия под высокими деревьями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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