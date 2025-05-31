Сильный ветер и грозы: в Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

В Пермском крае 1 июня ожидаются грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупреждает региональное МЧС со ссылкой на данные Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«По данным Пермского ЦГМС, 1 июня в отдельных районах края прогнозируется гроза. При грозе ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий», — сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Спасатели рекомендуют пермякам во время грозы отказаться от прогулок и поездок. Рекомендуется отключить электроприборы от сети и плотно закрыть форточки. При нахождении на улице следует избегать укрытия под высокими деревьями.
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