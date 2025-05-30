30 мая 2025

В Перми начался ремонт улицы Горького от Монастырской до Ленина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подрядчик отремонтирует тротуар и бортовой камень
Подрядчик отремонтирует тротуар и бортовой камень Фото:

В Перми начался ремонт участка улицы Горького, который завершится до конца 2025 года. Об этом сообщает региональное министерство транспорта. 

«В Перми стартовали дорожные работы на улице Горького — подрядчик приступил к ремонту участка от улицы Монастырской до улицы Ленина. Планируется обновить 550 метров дорожного полотна, отремонтировать тротуары и бортовой камень, уложить новый верхний слой асфальта, а также установить современные дорожные знаки и нанести свежую разметку», — говорится в telegram-канале министерства.  

Уточняется, что уже выполнено фрезерование покрытия на отрезке от улицы Советской до улицы Ленина и уложен выравнивающий слой асфальтобетона. Все работы должны быть завершены в текущем строительном сезоне. 

Ранее в Перми был объявлен аукцион на проектирование новой дороги по улице Углеуральской, а в целом в 2025-2026 годах в Пермском крае планируется масштабное обновление дорожной сети: на эти цели выделено более 698 млн рублей. В рамках этих мероприятий ремонтируются и другие важные участки дорог, что должно повысить качество транспортной инфраструктуры города и региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми начался ремонт участка улицы Горького, который завершится до конца 2025 года. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.  «В Перми стартовали дорожные работы на улице Горького — подрядчик приступил к ремонту участка от улицы Монастырской до улицы Ленина. Планируется обновить 550 метров дорожного полотна, отремонтировать тротуары и бортовой камень, уложить новый верхний слой асфальта, а также установить современные дорожные знаки и нанести свежую разметку», — говорится в telegram-канале министерства.   Уточняется, что уже выполнено фрезерование покрытия на отрезке от улицы Советской до улицы Ленина и уложен выравнивающий слой асфальтобетона. Все работы должны быть завершены в текущем строительном сезоне.  Ранее в Перми был объявлен аукцион на проектирование новой дороги по улице Углеуральской, а в целом в 2025-2026 годах в Пермском крае планируется масштабное обновление дорожной сети: на эти цели выделено более 698 млн рублей. В рамках этих мероприятий ремонтируются и другие важные участки дорог, что должно повысить качество транспортной инфраструктуры города и региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...