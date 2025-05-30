В Перми начался ремонт улицы Горького от Монастырской до Ленина

В Перми начался ремонт участка улицы Горького, который завершится до конца 2025 года. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.
«В Перми стартовали дорожные работы на улице Горького — подрядчик приступил к ремонту участка от улицы Монастырской до улицы Ленина. Планируется обновить 550 метров дорожного полотна, отремонтировать тротуары и бортовой камень, уложить новый верхний слой асфальта, а также установить современные дорожные знаки и нанести свежую разметку», — говорится в telegram-канале министерства.
Уточняется, что уже выполнено фрезерование покрытия на отрезке от улицы Советской до улицы Ленина и уложен выравнивающий слой асфальтобетона. Все работы должны быть завершены в текущем строительном сезоне.
Ранее в Перми был объявлен аукцион на проектирование новой дороги по улице Углеуральской, а в целом в 2025-2026 годах в Пермском крае планируется масштабное обновление дорожной сети: на эти цели выделено более 698 млн рублей. В рамках этих мероприятий ремонтируются и другие важные участки дорог, что должно повысить качество транспортной инфраструктуры города и региона.
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