30 мая 2025

Несанкционированный воздушный шар создал угрозу для рейса Пермь — Москва

© Служба новостей «URA.RU»
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Воздушный шар обнаружили на высоте 6000 футов (около 1800 метров)
Воздушный шар обнаружили на высоте 6000 футов (около 1800 метров) Фото:

Экипаж самолета Аэрофлота рейса Пермь — Москва обнаружил несанкционированный воздушный шар при заходе на посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«29 мая 2025 года в 13:20 по московскому времени экипаж самолета Airbus A320 (бортовой номер RA-73770) авиакомпании „Аэрофлот“, выполнявшего рейс AFL1201 из Перми (аэропорт Большое Савино) в Москву (Шереметьево), доложил о наблюдении синего воздушного шара на высоте 6000 футов (около 1800 метров) справа по курсу воздушного судна», — говорится в сообщении Aviaincident.

Уточняется, что разрешение на использование воздушного пространства в данном районе не выдавалось. После обнаружения постороннего объекта было проведено соответствующее оповещение служб аэропорта. Инцидент произошел в районе аэродрома Москва (Шереметьево) при заходе на посадку.

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Экипаж самолета Аэрофлота рейса Пермь — Москва обнаружил несанкционированный воздушный шар при заходе на посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «29 мая 2025 года в 13:20 по московскому времени экипаж самолета Airbus A320 (бортовой номер RA-73770) авиакомпании „Аэрофлот“, выполнявшего рейс AFL1201 из Перми (аэропорт Большое Савино) в Москву (Шереметьево), доложил о наблюдении синего воздушного шара на высоте 6000 футов (около 1800 метров) справа по курсу воздушного судна», — говорится в сообщении Aviaincident. Уточняется, что разрешение на использование воздушного пространства в данном районе не выдавалось. После обнаружения постороннего объекта было проведено соответствующее оповещение служб аэропорта. Инцидент произошел в районе аэродрома Москва (Шереметьево) при заходе на посадку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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