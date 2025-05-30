Несанкционированный воздушный шар создал угрозу для рейса Пермь — Москва

Экипаж самолета Аэрофлота рейса Пермь — Москва обнаружил несанкционированный воздушный шар при заходе на посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.
«29 мая 2025 года в 13:20 по московскому времени экипаж самолета Airbus A320 (бортовой номер RA-73770) авиакомпании „Аэрофлот“, выполнявшего рейс AFL1201 из Перми (аэропорт Большое Савино) в Москву (Шереметьево), доложил о наблюдении синего воздушного шара на высоте 6000 футов (около 1800 метров) справа по курсу воздушного судна», — говорится в сообщении Aviaincident.
Уточняется, что разрешение на использование воздушного пространства в данном районе не выдавалось. После обнаружения постороннего объекта было проведено соответствующее оповещение служб аэропорта. Инцидент произошел в районе аэродрома Москва (Шереметьево) при заходе на посадку.
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