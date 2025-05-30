В Прикамье взлетят цены на мед

Цены на мед в Пермском крае в этом сезоне вырастут на 15-18%, достигнув 450-500 рублей за килограмм, что связано с увеличением производственных затрат и сокращением популяции пчел. Об этом заявил доцент кафедры менеджмента факультета экономики и информационных технологий ПГАТУ Сергей Буторин.
«В 2025 году жителям Пермского края придется платить за мед на 15-18% больше, чем в 2024 году. Стоимость килограмма продукта составит 450-500 рублей. Основной причиной подорожания стал рост затрат на производство. Большинство производителей меда в регионе — владельцы личных подсобных хозяйств, которые не могут сохранить прошлогодние цены в условиях общей инфляции», — сказал Буторин. Его слова цитирует РБК-Пермь.
По словам председателя Ассоциации пчеловодов Пермского края Владимира Макарова, дополнительным фактором роста цен стала конкуренция с более дешевыми южными сортами меда (рапсовый, подсолнечниковый), которые производятся в больших объемах, но уступают по качеству северным медам (липовый, кипрейный, цветочный). Однако в последние годы ситуация изменилась из-за массовой гибели пчел, часто не фиксируемой официально. Среди основных причин сокращения популяции — обработка полей пестицидами, завоз зараженных пчелопакетов из южных стран и неурожаи медоносов 2024 год в Башкортостане, что привело к повышенному спросу на пермский мед.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!