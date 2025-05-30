30 мая 2025

Пожарные потушили возгорание кровли двухэтажного дома в Пермском крае. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пешнигорте сотрудники МЧС предотвратили распространение пожара (архивное фото)
В Пешнигорте сотрудники МЧС предотвратили распространение пожара (архивное фото) Фото:

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание кровли жилого дома в селе Пешнигорт (Пермский край), предотвратив распространение огня на соседние строения. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«Сообщение о пожаре на улице Голева в селе Пешнигорт поступило 31 мая в 15:52. Прибытие первого подразделения к месту вызова установило, что горит крыша жилого двухэтажного дома. Была угроза распространения огня на соседнее здание. Пожар локализован в 16:16, ликвидирован — в 16:42. Площадь пожара составила 460 квадратных метров», — говорится в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что погибших и травмированных нет. До прибытия пожарных расчетов сотрудники полиции эвакуировали из зоны опасности двух местных жительниц. Причины возгорания устанавливаются. 

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Пожарные оперативно ликвидировали возгорание кровли жилого дома в селе Пешнигорт (Пермский край), предотвратив распространение огня на соседние строения. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. «Сообщение о пожаре на улице Голева в селе Пешнигорт поступило 31 мая в 15:52. Прибытие первого подразделения к месту вызова установило, что горит крыша жилого двухэтажного дома. Была угроза распространения огня на соседнее здание. Пожар локализован в 16:16, ликвидирован — в 16:42. Площадь пожара составила 460 квадратных метров», — говорится в telegram-канале ведомства. Уточняется, что погибших и травмированных нет. До прибытия пожарных расчетов сотрудники полиции эвакуировали из зоны опасности двух местных жительниц. Причины возгорания устанавливаются. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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