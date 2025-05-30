30 мая 2025

В Пермском крае резко выросло количество ДТП с дикими животными. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГАИ зафиксировали ДТП
Сотрудники ГАИ зафиксировали ДТП Фото:

С начала 2025 года на территории Пермского края произошло 49 ДТП с уча стием дикими животных, это на 81% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сообщает региональное минприроды.

«С начала 2025 года на дорогах Пермского края произошло 49 ДТП с участием диких животных. Это на 81% больше прошлогоднего показателя за данный период», — говорится на сайте министерства.

Преимущество в автоавариях пострадали лоси. Сезон миграции лосей в Пермском крае длится с начала мая до конца июня. В 2024 году на территории региона обитало 45059 особей этого вида животных.

Так очередное ДТП с диким животным произошло поздно вечером 30 мая на 11-м километре автодороги Кунгур — Соликамск. Как сообщает Поисково-спасательная служба КМО, сообщение о столкновении автомобиля «Газель» с лосем поступило в 22:46. На место происшествия выехали спасатели ГОР 6. Они провели стабилизацию и пассивную безопасность автомобиля. Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет. Лось погиб. 

Наиболее часто ДТП с участием диких животных происходят на следующих автомобильных дорогах:

• Пермь-Березники (27-58 км, 124-128 км, Добрянский м.о.);

• Пермь-Екатеринбург (90-95 км, 80-108 км Кунгурский м.о.);

• М7-Волга (351 км — Большесосновский г.о., 384-399 км — Очерский м.о., 408-428 км — Очерскийм.о., Нытвенский м.о., 484 км. — г. Пермь);

• Кунгур-Соликамск (8-13 км, 46-65 км, 86-98 км, Лысьвенский м.о., Добрянский м.о.);• Голдыри-Орда-Октябрьский (80-95 км, Октябрьский м.о.).,

• Чусовой — Полазна (50-80 км — Чусовской м.о.).

Специалисты напоминают, что для предотвращения подобных происшествий необходимо строго соблюдать требования ПДД, выбирать безопасную скорость, особенно на участках с предупреждающими знаками «Дикие животные». Важно быть особенно внимательными в этих зонах, чтобы успеть вовремя снизить скорость и остановиться при необходимости.

Лоси часто стоят на обочинах дорог и прислушиваются, чтобы безопасно перейти. У них плохо развито зрение, поэтому они полагаются на слух. Когда лось слышит шум машины, он пугается и может убежать в лес или вдоль дороги. Поскольку многие машины почти бесшумные, лоси начинают реагировать только тогда, когда автомобиль уже близко, из-за чего бегут в последний момент.

Ранее URA.RU рассказывало о смертельном ДТП утром 28 мая на трассе Оса — Чернушка. Водитель автомобиля «Лада Гранта» погиб в результате столкновения с лосем. 

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С начала 2025 года на территории Пермского края произошло 49 ДТП с уча стием дикими животных, это на 81% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сообщает региональное минприроды. «С начала 2025 года на дорогах Пермского края произошло 49 ДТП с участием диких животных. Это на 81% больше прошлогоднего показателя за данный период», — говорится на сайте министерства. Преимущество в автоавариях пострадали лоси. Сезон миграции лосей в Пермском крае длится с начала мая до конца июня. В 2024 году на территории региона обитало 45059 особей этого вида животных. Так очередное ДТП с диким животным произошло поздно вечером 30 мая на 11-м километре автодороги Кунгур — Соликамск. Как сообщает Поисково-спасательная служба КМО, сообщение о столкновении автомобиля «Газель» с лосем поступило в 22:46. На место происшествия выехали спасатели ГОР 6. Они провели стабилизацию и пассивную безопасность автомобиля. Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет. Лось погиб.  Наиболее часто ДТП с участием диких животных происходят на следующих автомобильных дорогах: • Пермь-Березники (27-58 км, 124-128 км, Добрянский м.о.); • Пермь-Екатеринбург (90-95 км, 80-108 км Кунгурский м.о.); • М7-Волга (351 км — Большесосновский г.о., 384-399 км — Очерский м.о., 408-428 км — Очерскийм.о., Нытвенский м.о., 484 км. — г. Пермь); • Кунгур-Соликамск (8-13 км, 46-65 км, 86-98 км, Лысьвенский м.о., Добрянский м.о.);• Голдыри-Орда-Октябрьский (80-95 км, Октябрьский м.о.)., • Чусовой — Полазна (50-80 км — Чусовской м.о.). Специалисты напоминают, что для предотвращения подобных происшествий необходимо строго соблюдать требования ПДД, выбирать безопасную скорость, особенно на участках с предупреждающими знаками «Дикие животные». Важно быть особенно внимательными в этих зонах, чтобы успеть вовремя снизить скорость и остановиться при необходимости. Лоси часто стоят на обочинах дорог и прислушиваются, чтобы безопасно перейти. У них плохо развито зрение, поэтому они полагаются на слух. Когда лось слышит шум машины, он пугается и может убежать в лес или вдоль дороги. Поскольку многие машины почти бесшумные, лоси начинают реагировать только тогда, когда автомобиль уже близко, из-за чего бегут в последний момент. Ранее URA.RU рассказывало о смертельном ДТП утром 28 мая на трассе Оса — Чернушка. Водитель автомобиля «Лада Гранта» погиб в результате столкновения с лосем. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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