В ближайшие выходные наступит календарное лето, а климатическое в Перми уже в самом разгаре. Значит настала пора фестивалей под открытым небом. А раз 1 июня — День защиты детей, то отдыхать нужно непременно всей семьей. Что ждет пермяков в этот уикэнд — в обзоре URA.RU.
Кинофестиваль
Третий фестиваль детского и семейного кино и анимации «Медвежонок» стартует уже 30 мая. Фестивальный городок расположится на пермской эспланаде — здесь гости смогут получить опыт съемок в кино, создать собственный театральный перфоманс, побывать в роли актера в мини-фильмах, посетить лекции, посвященные киноиндустрии и пообщаться с актерами в формате фан встреч», — рассказали URA.RU организаторы фестиваля.
На главной сцене 30 мая выступит Мария Янковская, известная хитом «Сигма бой» и звезда соцсетей, самая красивая девочка в мире Виолетта Антонова. 1 июня хэдлайнером фестиваля станет исполнитель хита «Холодно» Chris Yank (Кристофер Янк).
Конкурсные кинопоказы пройдут на площадке молодежного центра «Кристалл». Вход на все фильмы будет бесплатным, но по обязательной регистрации на сайте фестиваля.
Фестиваль хоров
С 29 мая по 1 июня пройдет I Международный хоровой фестиваль «Млада a cappella Пермь» (6+). Он соберет около 500 артистов из России, Китая и Беларуси. В четверг «Концерт Дружбы» пройдет в Органном зале Пермской краевой филармонии, а вечером в пятницу на площади перед Театром-Театром состоится открытие фестиваля. 31 мая фестиваль разбежится по городу: с 14 часов концерты пройдут на эспланаде, в амфитеатре на набережной, парке «Счастье есть» и парке им. А.П. Чехова. 1 июня на закрытии фестиваля в амфитеатре на набережной в 19:00 финальным аккордом станет совместное исполнение популярных композиций всеми участниками коллективов.
«Русская мозаика»
Новый для Перми фестиваль «Русская мозаика» (0+) состоится в Театральном сквере 31 мая. Перед театром оперы и балета весь день будут проходить мастер-классы, концерты, спектакли, ярмарка и другие активности. Среди них в афише заявлены частушечные батлы и русская народная дискотека. Стартует праздник в 12:00. Вход свободный для людей всех возрастов.
Выходные на набережной
Фестиваль «Выходные на набережной» теперь и в Закамске. Он стартует 1 июня, а завершится осенью — в середине сентября. В это воскресенье на набережной Кировского района в 16:00 сводный детский хор вместе с камерным оркестром «Орфей» исполнят песни Евгения Крылатова. Далее концертная программа продолжится выступлениями ансамбля «Воскресение», ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка», балалаечника Андрея Кирякова, ансамбля «Иваны». Завершится первый фестивальный день танцевальным DJ-сетом с 20:00 до 21:00.
Под крышей
Если развлечения под открытым небом не для вас, то есть чем заняться и в помещении. 1 июня в Пермском театре оперы и балета состоится Детский симфонический концерт. Юные музыканты — лауреаты краевого конкурса инструментальных концертов — выйдут на сцену в роли солистов. Под управлением маэстро Валерия Платонова они исполнят произведения в сопровождении оркестра театра.
В Центре городской культуры в этот день масса мастер-классов для маленьких актеров, художников и музыкантов. Ребят будут обучать актерскому мастерству и речи, сценическому движению, созданию маленьких арт-объектов, диджеингу. Ссылки для регистрации — в telegram-канале ЦГК.
За городом
Для желающих сбежать из Перми есть предложение — посетить 1 июня Усть-Кишерть. Здесь пройдет фестиваль «Всамделишные сказки». Это фестиваль театров кукол и мультипликации, на котором участники смогут увидеть показ кукольных спектаклей коллективов Пермского края, принять участие в мастер-классах, посмотреть фестивальные мультфильмы и нарисовать свою сказку. Вход свободный.
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