В Перми расследуют обстоятельства травмирования девочки у фонтана

В Перми прокуратура взяла на контроль расследование инцидента с травмированием ребенка у фонтана на эспланаде. Об этом сообщается в telegram-канале регионального надзорного ведомства.
«Прокуратура Ленинского района Перми контролирует установление обстоятельств, причин и условий травмирования ребенка у фонтана на эспланаде. Надзорное ведомство также взяло на контроль ход процессуальной проверки, которую проводят правоохранительные органы. При выявлении нарушений прокуратура примет соответствующие меры реагирования», — рассказали в прокуратуре Пермского края.
Ранее URA.RU рассказывало, что 30 мая еа эспланаде девочка повредила палец. Она зацепилась за решетку фонтан. Ребенка госпитализировали. Пациентке оказали необходимую помощь. По данным краевого минздрава, девочка находится в состоянии средней степени тяжести.
Это не первый подобный случай в краевой столице. Год назад в Перми девочке, которая купалась в фонтане на эспланаде, оторвало палец на ноге. Она бегала там босиком.
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