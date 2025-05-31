Суд запретил двум жителям Кунгурского муниципального округа (Пермский край) заниматься пчеловодством из-за нарушений ветеринарных правил. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«Установлено, что граждане не проводили профилактические, диагностические и лечебные мероприятия на пасеках, не предоставляли биологический материал в государственную ветеринарную службу и не были зарегистрированы в федеральной государственной информационной системе „ВетИС“. Данные факты говорят о нарушении Ветеринарных правил содержания медоносных пчел», — сообщается на сайте ведомства.
В 2024 году сотрудники Россельхознадзора по итогам проверки вынесли нарушителям предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. 26 мая 2025 года суд принял решение о запрете на пчеловодческую деятельность на территории муниципального округа. Решение вступило в законную силу.
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