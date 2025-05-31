31 мая 2025
30 мая 2025

Суд запретил двум жителям Пермского края содержать пчел

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки нарушили правила содержания медоносных пчел
Пермяки нарушили правила содержания медоносных пчел Фото:

Суд запретил двум жителям Кунгурского муниципального округа (Пермский край) заниматься пчеловодством из-за нарушений ветеринарных правил. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Установлено, что граждане не проводили профилактические, диагностические и лечебные мероприятия на пасеках, не предоставляли биологический материал в государственную ветеринарную службу и не были зарегистрированы в федеральной государственной информационной системе „ВетИС“. Данные факты говорят о нарушении Ветеринарных правил содержания медоносных пчел», — сообщается на сайте ведомства.

В 2024 году сотрудники Россельхознадзора по итогам проверки вынесли нарушителям предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. 26 мая 2025 года суд принял решение о запрете на пчеловодческую деятельность на территории муниципального округа. Решение вступило в законную силу.

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Суд запретил двум жителям Кунгурского муниципального округа (Пермский край) заниматься пчеловодством из-за нарушений ветеринарных правил. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «Установлено, что граждане не проводили профилактические, диагностические и лечебные мероприятия на пасеках, не предоставляли биологический материал в государственную ветеринарную службу и не были зарегистрированы в федеральной государственной информационной системе „ВетИС“. Данные факты говорят о нарушении Ветеринарных правил содержания медоносных пчел», — сообщается на сайте ведомства. В 2024 году сотрудники Россельхознадзора по итогам проверки вынесли нарушителям предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. 26 мая 2025 года суд принял решение о запрете на пчеловодческую деятельность на территории муниципального округа. Решение вступило в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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