Аналитики раскрыли, сколько в Перми зарабатывает медицинский представитель

Медицинские представители в Перми могут зарабатывать до 165 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании предложений работодателей и ожиданий претендентов сервиса SuperJob.
«Специалисты с трехлетним опытом и навыками работы с крупными клиентами могут зарабатывать до 165 тысяч рублей. Дополнительным преимуществом для высокооплачиваемых позиций является знание английского языка», — говорится в исследовании.
Начинающие специалисты со средним профессиональным или неполным высшим медицинским образованием, знанием терминологии и наличием водительских прав могут рассчитывать на 50-55 тысяч рублей. Кандидаты с опытом работы от года, владеющие программами 1С и CRM-системами, получают предложения от 55 до 70 тысяч рублей. Медицинские представители с высшим образованием и двухлетним стажем могут зарабатывать 70-105 тысяч рублей.
Типичный соискатель этой должности в Перми — женщина 22 лет с высшим образованием (87% случаев). Большинство кандидатов работали на последнем месте 6,3 года, при этом 49% на момент поиска работы не были трудоустроены. Около 31% специалистов готовы к переезду для работы в другом регионе.
Ранее URA.RU рассказывало, что максимальная зарплата врача-терапевта в частных клиниках Перми достигает 235 тысяч рублей в месяц. Самыми остродефицитными кадрами в Пермском крае стали врачи. На одну вакансию для них приходится лишь 0,4 резюме потенциальных кандидатов.
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