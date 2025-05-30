30 мая 2025

Аналитики раскрыли, сколько в Перми зарабатывает медицинский представитель

Медицинский представитель в Перми получает до 165 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Предпочтение отдается кандидатам с опытом ведения переговоров с крупными клиентами
Предпочтение отдается кандидатам с опытом ведения переговоров с крупными клиентами Фото:

Медицинские представители в Перми могут зарабатывать до 165 тысяч рублей в месяц.  Об этом говорится в исследовании предложений работодателей и ожиданий претендентов сервиса SuperJob.

«Специалисты с трехлетним опытом и навыками работы с крупными клиентами могут зарабатывать до 165 тысяч рублей. Дополнительным преимуществом для высокооплачиваемых позиций является знание английского языка», — говорится в исследовании.

Начинающие специалисты со средним профессиональным или неполным высшим медицинским образованием, знанием терминологии и наличием водительских прав могут рассчитывать на 50-55 тысяч рублей. Кандидаты с опытом работы от года, владеющие программами 1С и CRM-системами, получают предложения от 55 до 70 тысяч рублей. Медицинские представители с высшим образованием и двухлетним стажем могут зарабатывать 70-105 тысяч рублей.

Типичный соискатель этой должности в Перми — женщина 22 лет с высшим образованием (87% случаев). Большинство кандидатов работали на последнем месте 6,3 года, при этом 49% на момент поиска работы не были трудоустроены. Около 31% специалистов готовы к переезду для работы в другом регионе.

Ранее URA.RU рассказывало, что максимальная зарплата врача-терапевта в частных клиниках Перми достигает 235 тысяч рублей в месяц. Самыми остродефицитными кадрами в Пермском крае стали врачи. На одну вакансию для них приходится лишь 0,4 резюме потенциальных кандидатов.

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Медицинские представители в Перми могут зарабатывать до 165 тысяч рублей в месяц.  Об этом говорится в исследовании предложений работодателей и ожиданий претендентов сервиса SuperJob. «Специалисты с трехлетним опытом и навыками работы с крупными клиентами могут зарабатывать до 165 тысяч рублей. Дополнительным преимуществом для высокооплачиваемых позиций является знание английского языка», — говорится в исследовании. Начинающие специалисты со средним профессиональным или неполным высшим медицинским образованием, знанием терминологии и наличием водительских прав могут рассчитывать на 50-55 тысяч рублей. Кандидаты с опытом работы от года, владеющие программами 1С и CRM-системами, получают предложения от 55 до 70 тысяч рублей. Медицинские представители с высшим образованием и двухлетним стажем могут зарабатывать 70-105 тысяч рублей. Типичный соискатель этой должности в Перми — женщина 22 лет с высшим образованием (87% случаев). Большинство кандидатов работали на последнем месте 6,3 года, при этом 49% на момент поиска работы не были трудоустроены. Около 31% специалистов готовы к переезду для работы в другом регионе. Ранее URA.RU рассказывало, что максимальная зарплата врача-терапевта в частных клиниках Перми достигает 235 тысяч рублей в месяц. Самыми остродефицитными кадрами в Пермском крае стали врачи. На одну вакансию для них приходится лишь 0,4 резюме потенциальных кандидатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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