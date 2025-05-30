30 мая 2025

Вскрылись планы по запуску центра для осужденных, против которого протестуют пермяки

ГУФСИН: на базе птицефабрики в Прикамье создан исправцентр для осужденных
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Территорию птицефабрики обнесли забором (архивное фото)
Территорию птицефабрики обнесли забором (архивное фото) Фото:

В поселке Комсомольский Пермского края на площадях птицефабрики создали исправительный центр для осужденных. Об этом редакции URA.RU сообщила пресс-служба ГУФСИН России по региону. Против возведения объекта резко высказывались местные жители.

«На базе имущества АО „Птицефабрика Комсомольская“ приказом ФСИН России <...> создан участок. Он функционирует как исправительный центр при ИК-40», — объяснили собеседники агентства.

О планах открыть в поселке реабилитационный центр для осужденных стало известно в августе 2024 года. Следом местные жители сформировали инициативную группу и вышли на митинги. Они активно критиковали решение федеральной службы. Комсомольцы записали видеообращение, адресованное президенту Владимиру Путину. Людей страшит близость объекта к детским и спортивным площадкам.

Приказ о создании центра подписали в начале апреля. К работам по обустройству территории приступили сразу после празднования 80-летия Победы.

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В поселке Комсомольский Пермского края на площадях птицефабрики создали исправительный центр для осужденных. Об этом редакции URA.RU сообщила пресс-служба ГУФСИН России по региону. Против возведения объекта резко высказывались местные жители. «На базе имущества АО „Птицефабрика Комсомольская“ приказом ФСИН России <...> создан участок. Он функционирует как исправительный центр при ИК-40», — объяснили собеседники агентства. О планах открыть в поселке реабилитационный центр для осужденных стало известно в августе 2024 года. Следом местные жители сформировали инициативную группу и вышли на митинги. Они активно критиковали решение федеральной службы. Комсомольцы записали видеообращение, адресованное президенту Владимиру Путину. Людей страшит близость объекта к детским и спортивным площадкам. Приказ о создании центра подписали в начале апреля. К работам по обустройству территории приступили сразу после празднования 80-летия Победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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