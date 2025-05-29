29 мая 2025

Статусного пермского экс-депутата и его сына отправили в колонию за мошенничество

Экс-депутат Заксобрания Пермского края Виктор Плюснин получил реальный срок
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктора Плюснина (на фото) приговорили к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы
Виктора Плюснина (на фото) приговорили к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы Фото:

Пермский краевой суд 30 мая отправил под стражу бывшего депутата Законодательного собрания Прикамья Виктора Плюснина. Его приговорили к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы по делу о хищении средств при строительстве жилья для детей-сирот. И отправили в колонию общего режима. Как и других фигурантов по делу. 

«Вместе с ним реальные сроки получили его сын Егор Плюснин (5 лет лишения свободы) и предприниматель Юрий Рогожников (3 года лишения свободы). Их взяли под стражу в зале суда», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. 

Кроме того, Егор Плюснин получил штраф полмиллиона рублей. Рогожников — 400 тысяч рублей. 

Дело о строительства дома для детей-сирот в Добрянке, в котором фигурируют экс-глава комитета по инфраструктуре ЗС Виктор Плюснин, его сын Егор и предприниматель Юрий Рогожников тянулось несколько лет. Следствие установило, что аффилированная Плюсниным фирма «Дитранс-Строй» похитила 300 млн рублей, выделенные на эти цели. Плюснины вины не признавали.

Суд первой инстанции приговорил всех фигурантов к условному сроку. Виктору Плюснину — шесть лет, Егору Плюснину — пять, Юрию Рогожникову — четыре. Приговор не устроил ни обвиняемых, ни прокуратуру. Они вышли в апелляцию. И Пермский краевой суд 30 мая ужесточил наказание.

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Пермский краевой суд 30 мая отправил под стражу бывшего депутата Законодательного собрания Прикамья Виктора Плюснина. Его приговорили к 5 годам и 9 месяцам лишения свободы по делу о хищении средств при строительстве жилья для детей-сирот. И отправили в колонию общего режима. Как и других фигурантов по делу.  «Вместе с ним реальные сроки получили его сын Егор Плюснин (5 лет лишения свободы) и предприниматель Юрий Рогожников (3 года лишения свободы). Их взяли под стражу в зале суда», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.  Кроме того, Егор Плюснин получил штраф полмиллиона рублей. Рогожников — 400 тысяч рублей.  Дело о строительства дома для детей-сирот в Добрянке, в котором фигурируют экс-глава комитета по инфраструктуре ЗС Виктор Плюснин, его сын Егор и предприниматель Юрий Рогожников тянулось несколько лет. Следствие установило, что аффилированная Плюсниным фирма «Дитранс-Строй» похитила 300 млн рублей, выделенные на эти цели. Плюснины вины не признавали. Суд первой инстанции приговорил всех фигурантов к условному сроку. Виктору Плюснину — шесть лет, Егору Плюснину — пять, Юрию Рогожникову — четыре. Приговор не устроил ни обвиняемых, ни прокуратуру. Они вышли в апелляцию. И Пермский краевой суд 30 мая ужесточил наказание.
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