Любовная драма с мэром Александровска получила неожиданное продолжение

Прокуратура направила представление в адрес председателя думы Александровского округа Прикамья об отставке главы муниципалитета Ольги Лавровой (Белобаржевской). Об этом сообщила основной критик мэра Марина Зимина.
«Из мотивированной части судебных актов были исключены указания на отсутствие оснований для удаления в отставку главы администрации Александровского округа Лавровой О.Э. Прокуратурой <...> подготовлено представление председателю думы округа <…> на принятие решения об удалении руководителя муниципалитета», — на странице Марины Зиминой опубликован ответ ведомства на соответствующий запрос.
Несколько лет назад Лаврова оказалась в центре громкого скандала. Выяснилось, что она состоит в отношениях со своим заместителем Владимиром Белобаржевским, пара воспитывает ребенка. В ходе разбирательства депутаты решили не наказывать мэра за служебный роман. К тому моменту Белобажевский уже оставил пост в администрации.
Позже региональная прокуратура обратилась в суд с требованием о принудительной отставке Лавровой. Но ведомство проиграло дело в двух инстанциях. При этом глава муниципалитета вышла замуж за своего бывшего заместителя и сменила фамилию. А затем — была вновь избрана на должность главы округа. Считалось, что в судебной тяжбе поставлена точка.
Зимина критиковала Лаврову много раз и жаловалась на ее работу в различные инстанции. Ранее бывший спикер окружной думы через суд добилась, чтобы ее восстановили на работе в гимназии в должности учителя русского языка и литературы.
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