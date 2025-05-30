Экипаж летевшего из Перми в Сочи самолета запросил наряд полиции после посадки

Экипаж самолета, следовавшего по маршруту Пермь — Сочи, запросил в аэропорту Сочи (Адлер) наряд полиции. Из сообщения следует — один из пассажиров стал вести себя буйно. Об инциденте сообщает telegram-канал Aviaincident.
«29 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени командир воздушного судна Airbus A330-200 (бортовой номер RA-73270) авиакомпании „Северный Ветер“ (Nordwind), выполнявшего рейс NWS426 из Перми (аэропорт Большое Савино) в Сочи (Адлер), сообщил о деструктивном поведении пассажира на борту. Пилот сообщил об этом при заходе на посадку и запросил наряд полиции по прибытии в аэропорт назначения», — говорится в сообщении Aviaincident.
Сообщение о происшествии поступило в 20:25 от диспетчера ДЦПиК Ростовского зонального центра Единой системы организации воздушного движения. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Сочи (Адлер), где ситуацию взяли под контроль сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства инцидента и личность нарушителя порядка.
Ранее URA.RU рассказывало, что экипаж самолета, следовавшего по маршруту Москва — Пермь, запросил в аэропорту Большое Савино полицию. Из сообщения следует — один из пассажиров стал вести себя буйно.
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