В Тюменской области подрядчик оставил деревенских детей без новой школы

Недострой обещают закончить в 2024 году, но уже силами другого подрядчика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подрядчик властей Тюменской области, который должен был построить новую школу в деревне Большой Краснояр Ярковского района, не выполнил условия контракта. Школа должна была быть сдана в декабре 2023 года, однако договор с исполнителем расторгли 12 февраля 2024-го, при готовности объекта в 35%. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.

«В связи с недобросовестным исполнением подрядной организацией ООО „Инвестстрой“ обязательств по государственному контракту на строительство объекта (школы в деревне Большой Краснояр Ярковского района — прим. ред.), контракт расторгнут 12.02.2024. Повторные конкурсные процедуры с целью определения подрядной организации для завершения строительства планируются в апреле 2024 года», — рассказали URA.RU в инфоцентре.

Строительство школы должно было обойтись бюджету в почти 384 млн рублей. По итогу подрядчик выполнил лишь 35% работы: возвел коробку здания, частично сделал крышу и вертикальную планировку территории. При этом ему заплатили порядка 107 млн рублей, но вычли из суммы штрафы (почти 13 млн рублей), а затем расторгли контракт по соглашению сторон.

Ранее этот подрядчик уже выполнял заказы властей. Компания строила детский сад в Ново-Патрушево. Его сдачу исполнитель также не осуществил вовремя.

Учебное заведение в деревне Большой Краснояр возводят по программе замены старых деревянных школ, для 60 детей, в том числе — 20 детсадовцев. Согласно заключенному контракту, власти должны были принять объект в декабре 2023 года. В последующем срок сдвигали на конец февраля 2024-го. По итогу строительство, по данным инфоцентра, будет закончено в текущем году, однако когда именно — не уточняется.