Водонаева рассказала о мошенничестве со стороны пользовательниц сайта OnlyFans

Телеведущая Алена Водонаева подвергла критике распространение контента 18+
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Премьера фильма "Круэлла". Москва, водонаева алена
Телеведущая обвинила пользовательниц сайта OnlyFans в распространении эротического контента на непредназначенных для этого площадках Фото:

Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева резко высказалась в сторону пользовательниц сайта OnlyFans, которые выкладывают в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) фото голой груди и реалистичной куклы-младенца. Как написала в своем telegram-канале телеведущая, так вебкам-модели обходят запреты и набирают подписчиков в свои аккаунты.

«Дырявый Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) разрешает молодым мамам демонстрировать процесс кормления ребенка грудью. Онлифанщицы смекнули и придумали легальный способ показывать свою голую грудь в соцсетях. Берут куклу похожую на ребенка и постят голые сиськи под грифом „контент в образовательных целях“ не забывая при этом оставлять ссылки на свои аккаунты Онлифанс», — написала в своем канале телеведущая.

Заблокировать такие фотографии невозможно. В правилах социальной сети прописано, что демонстрация кормящих матерей и рубцов после операций в этой области тела не является нарушением. Ранее URA.RU писало, что тюменка Алена Водонаева сама неоднократно подвергалась критике за свой внешний вид и высказывания.

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Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева резко высказалась в сторону пользовательниц сайта OnlyFans, которые выкладывают в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) фото голой груди и реалистичной куклы-младенца. Как написала в своем telegram-канале телеведущая, так вебкам-модели обходят запреты и набирают подписчиков в свои аккаунты. «Дырявый Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) разрешает молодым мамам демонстрировать процесс кормления ребенка грудью. Онлифанщицы смекнули и придумали легальный способ показывать свою голую грудь в соцсетях. Берут куклу похожую на ребенка и постят голые сиськи под грифом „контент в образовательных целях“ не забывая при этом оставлять ссылки на свои аккаунты Онлифанс», — написала в своем канале телеведущая. Заблокировать такие фотографии невозможно. В правилах социальной сети прописано, что демонстрация кормящих матерей и рубцов после операций в этой области тела не является нарушением. Ранее URA.RU писало, что тюменка Алена Водонаева сама неоднократно подвергалась критике за свой внешний вид и высказывания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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