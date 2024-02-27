Водонаева рассказала о мошенничестве со стороны пользовательниц сайта OnlyFans

Телеведущая из Тюмени Алена Водонаева резко высказалась в сторону пользовательниц сайта OnlyFans, которые выкладывают в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) фото голой груди и реалистичной куклы-младенца. Как написала в своем telegram-канале телеведущая, так вебкам-модели обходят запреты и набирают подписчиков в свои аккаунты.
«Дырявый Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) разрешает молодым мамам демонстрировать процесс кормления ребенка грудью. Онлифанщицы смекнули и придумали легальный способ показывать свою голую грудь в соцсетях. Берут куклу похожую на ребенка и постят голые сиськи под грифом „контент в образовательных целях“ не забывая при этом оставлять ссылки на свои аккаунты Онлифанс», — написала в своем канале телеведущая.
Заблокировать такие фотографии невозможно. В правилах социальной сети прописано, что демонстрация кормящих матерей и рубцов после операций в этой области тела не является нарушением. Ранее URA.RU писало, что тюменка Алена Водонаева сама неоднократно подвергалась критике за свой внешний вид и высказывания.
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