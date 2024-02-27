Курганские депутаты продолжают отклонять представления и иски прокуратуры

Прокуратура Шадринска снова отклонила представление местного прокурора

27 февраля 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

По словам общественника из Шадринска, депутаты уже в четвертый раз отклоняют представление прокурора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты городской думы Шадринска (Курганская область) снова проигнорировали обращения от межрайонной прокуратуры города. На этот раз, дума отклонила представление прокурора, касающиеся проведения заседаний без присутствия флага РФ на нем. Об этом URA.RU предоставил общественник и помощник депутата шадринской гордумы Александра Бухарова Александр Андрюков. «Гордума приняла решение отклонить представление Шадринской межрайонной прокуратуры. При этом сделали это без пояснения, с чем конкретно не согласна дума касательно представления: в части был ли флаг, или в части, что отсутствие флага РФ является нарушением федерального закона», — сообщает Андрюков. По его словам, за отклонение представления проголосовали 17 депутатов, против — два, а один из присутствующих воздержался. Кроме этого, общественник отметил, что это не первый раз, когда дума «игнорирует» иски и представления прокуратуры. До этого также отклонялись иски о признании незаконности назначения премии мэру Антону Мокану в 172 тысячи рублей и представления по праву на слово присутствующим на думе гражданам, а также уменьшения сроков ответов депутатов на обращения граждан. Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до председателя городской думы Шадринска Владимира Пикалина. На звонки никто не ответил. Ранее он комментировал URA.RU в запросе, что гордума является коллегиальным органом власти и решение по представлению принимается депутатами с помощью голосования. Ранее URA.RU писало прокурор подал в суд на шадринскую гордуму. Тогда иск был связан с тем, что депутаты на заседании не поддержали протест прокурора, который считает, что мэру города Шадринска Антону Мокану незаконно выплатили премию в конце прошлого года в размере 172 тысячи рублей. Также сообщалось, что межрайонная прокуратура Шадринска Курганской области выдала предписание председателю городской думы Владимиру Пикалину из-за того, что дума проводила заседания без флага РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты городской думы Шадринска (Курганская область) снова проигнорировали обращения от межрайонной прокуратуры города. На этот раз, дума отклонила представление прокурора, касающиеся проведения заседаний без присутствия флага РФ на нем. Об этом URA.RU предоставил общественник и помощник депутата шадринской гордумы Александра Бухарова Александр Андрюков. «Гордума приняла решение отклонить представление Шадринской межрайонной прокуратуры. При этом сделали это без пояснения, с чем конкретно не согласна дума касательно представления: в части был ли флаг, или в части, что отсутствие флага РФ является нарушением федерального закона», — сообщает Андрюков. По его словам, за отклонение представления проголосовали 17 депутатов, против — два, а один из присутствующих воздержался. Кроме этого, общественник отметил, что это не первый раз, когда дума «игнорирует» иски и представления прокуратуры. До этого также отклонялись иски о признании незаконности назначения премии мэру Антону Мокану в 172 тысячи рублей и представления по праву на слово присутствующим на думе гражданам, а также уменьшения сроков ответов депутатов на обращения граждан. Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до председателя городской думы Шадринска Владимира Пикалина. На звонки никто не ответил. Ранее он комментировал URA.RU в запросе, что гордума является коллегиальным органом власти и решение по представлению принимается депутатами с помощью голосования. Ранее URA.RU писало прокурор подал в суд на шадринскую гордуму. Тогда иск был связан с тем, что депутаты на заседании не поддержали протест прокурора, который считает, что мэру города Шадринска Антону Мокану незаконно выплатили премию в конце прошлого года в размере 172 тысячи рублей. Также сообщалось, что межрайонная прокуратура Шадринска Курганской области выдала предписание председателю городской думы Владимиру Пикалину из-за того, что дума проводила заседания без флага РФ.