27 февраля 2024

В ЯНАО обозначат места, куда нельзя приходить женщинам

В Салехарде появились таблички, запрещающие посещать ямальские святыни
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал-Ири, тотем, идол, арктика
В Салехарде разработают карту священных мест Фото:

В Салехарде (ЯНАО) обозначат сакральные места, которые запрещено посещать женщинам. Об этом сообщили в telegram-канале окружного правительства.

«В Салехарде появятся таблички с описанием священных мест. Идею озвучили члены городского совета коренных малочисленных народов Севера, они же уже разрабатывают полноценную карту. Женщины не могут посещать большинство священных мест. Это исходит от строгого разделения на мужскую и женскую сферу, где последняя тесно связана с сакральным миром», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о предложение об установке табличек в святых местах, значимых для коренных народов Севера, в Салехарде (ЯНАО). Идею подготовили к 430-летию города.

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В Салехарде (ЯНАО) обозначат сакральные места, которые запрещено посещать женщинам. Об этом сообщили в telegram-канале окружного правительства. «В Салехарде появятся таблички с описанием священных мест. Идею озвучили члены городского совета коренных малочисленных народов Севера, они же уже разрабатывают полноценную карту. Женщины не могут посещать большинство священных мест. Это исходит от строгого разделения на мужскую и женскую сферу, где последняя тесно связана с сакральным миром», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о предложение об установке табличек в святых местах, значимых для коренных народов Севера, в Салехарде (ЯНАО). Идею подготовили к 430-летию города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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