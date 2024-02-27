В ЯНАО обозначат места, куда нельзя приходить женщинам

В Салехарде (ЯНАО) обозначат сакральные места, которые запрещено посещать женщинам. Об этом сообщили в telegram-канале окружного правительства.
«В Салехарде появятся таблички с описанием священных мест. Идею озвучили члены городского совета коренных малочисленных народов Севера, они же уже разрабатывают полноценную карту. Женщины не могут посещать большинство священных мест. Это исходит от строгого разделения на мужскую и женскую сферу, где последняя тесно связана с сакральным миром», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщило о предложение об установке табличек в святых местах, значимых для коренных народов Севера, в Салехарде (ЯНАО). Идею подготовили к 430-летию города.
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