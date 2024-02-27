27 февраля 2024

Жителей ЯНАО стали активно звать работать за границу. Инфографика

Hh.ru: самые популярные зарубежные вакансии для ямальцев — Казахстан и Беларусь
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцам открыты вакансии за рубежом (архивное фото) Фото:

В 2023 году жителей ЯНАО чаще всего приглашали работать по зарубежным вакансиям в Казахстан, Беларусь и Грузию. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы рекрутинга hh.ru.

«Наиболее заметен интерес к соискателям из ЯНАО в таких странах как Казахстан (27% приглашений получено из этой страны), Беларусь (18%), Грузия (12%), Узбекистан (9%) и Кыргызстан (8%)», — поделились статистикой в hh.ru. Среди предложений по заграничному трудоустройству можно выделить предложения из США, Китая, Германии, Польши и Молдовы.

Чаще всего из Ямала в иностранные компании приглашали менеджеров по продажам (13,3%), программистов (11,4%), операторов call-центров (5,4%), дизайнеров и художников (4,9%), а также тестировщиков (4,8%). В hh.ru также подчеркнули, что в иностранных вакансиях речь идет о регионе, указанном в объявлении. «При этом сама компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской», — подчеркнули специалисты.

Ранее URA.RU сообщало о работе, которую проще всего получить в ЯНАО. В список популярных и доступных вакансий попали мерчендайзеры, администраторы магазинов и торговые представители.

Зарубежные вакансии в ЯНАО за 2023 год
Зарубежные вакансии в ЯНАО за 2023 год

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В 2023 году жителей ЯНАО чаще всего приглашали работать по зарубежным вакансиям в Казахстан, Беларусь и Грузию. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы рекрутинга hh.ru. «Наиболее заметен интерес к соискателям из ЯНАО в таких странах как Казахстан (27% приглашений получено из этой страны), Беларусь (18%), Грузия (12%), Узбекистан (9%) и Кыргызстан (8%)», — поделились статистикой в hh.ru. Среди предложений по заграничному трудоустройству можно выделить предложения из США, Китая, Германии, Польши и Молдовы. Чаще всего из Ямала в иностранные компании приглашали менеджеров по продажам (13,3%), программистов (11,4%), операторов call-центров (5,4%), дизайнеров и художников (4,9%), а также тестировщиков (4,8%). В hh.ru также подчеркнули, что в иностранных вакансиях речь идет о регионе, указанном в объявлении. «При этом сама компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской», — подчеркнули специалисты. Ранее URA.RU сообщало о работе, которую проще всего получить в ЯНАО. В список популярных и доступных вакансий попали мерчендайзеры, администраторы магазинов и торговые представители.
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