27 февраля 2024

В Тюмени взлетели цены на весеннюю одежду

Одежда в Тюмени подорожала на 25%
© Служба новостей «URA.RU»
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Одежда в Галерее Вояж. Тюмень , бутик, одежда
Рост связан с удорожанием сырья и транспортной логистики Фото:

В Тюмени выросли цены на одежду. Об этом URA.RU рассказала владелица местного шоурума Рания Рахимова. Речь идет о весенних коллекциях.

«Одежда подорожала в среднем на 20-25%. Причем и закуп, и производство с нуля: пошив, реклама, упаковка, арендные ставки», — рассказала предприниматель.

Тюменка отмечает, что на сегодняшний день закуп по оптовой цене для магазинов обходится уже как по розничной стоимости прошлых лет. Помимо перечисленных факторов, на ценообразование влияет и услуги логистики, налоги, подорожание сырья и фурнитуры.

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В Тюмени выросли цены на одежду. Об этом URA.RU рассказала владелица местного шоурума Рания Рахимова. Речь идет о весенних коллекциях. «Одежда подорожала в среднем на 20-25%. Причем и закуп, и производство с нуля: пошив, реклама, упаковка, арендные ставки», — рассказала предприниматель. Тюменка отмечает, что на сегодняшний день закуп по оптовой цене для магазинов обходится уже как по розничной стоимости прошлых лет. Помимо перечисленных факторов, на ценообразование влияет и услуги логистики, налоги, подорожание сырья и фурнитуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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