В Тюмени взлетели цены на весеннюю одежду

Одежда в Тюмени подорожала на 25%

28 февраля 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Рост связан с удорожанием сырья и транспортной логистики Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени выросли цены на одежду. Об этом URA.RU рассказала владелица местного шоурума Рания Рахимова. Речь идет о весенних коллекциях. «Одежда подорожала в среднем на 20-25%. Причем и закуп, и производство с нуля: пошив, реклама, упаковка, арендные ставки», — рассказала предприниматель. Тюменка отмечает, что на сегодняшний день закуп по оптовой цене для магазинов обходится уже как по розничной стоимости прошлых лет. Помимо перечисленных факторов, на ценообразование влияет и услуги логистики, налоги, подорожание сырья и фурнитуры.

В Тюмени выросли цены на одежду. Об этом URA.RU рассказала владелица местного шоурума Рания Рахимова. Речь идет о весенних коллекциях. «Одежда подорожала в среднем на 20-25%. Причем и закуп, и производство с нуля: пошив, реклама, упаковка, арендные ставки», — рассказала предприниматель. Тюменка отмечает, что на сегодняшний день закуп по оптовой цене для магазинов обходится уже как по розничной стоимости прошлых лет. Помимо перечисленных факторов, на ценообразование влияет и услуги логистики, налоги, подорожание сырья и фурнитуры.