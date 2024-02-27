В Тюмени взлетели цены на весеннюю одежду

Рост связан с удорожанием сырья и транспортной логистики
В Тюмени выросли цены на одежду. Об этом URA.RU рассказала владелица местного шоурума Рания Рахимова. Речь идет о весенних коллекциях.
«Одежда подорожала в среднем на 20-25%. Причем и закуп, и производство с нуля: пошив, реклама, упаковка, арендные ставки», — рассказала предприниматель.
Тюменка отмечает, что на сегодняшний день закуп по оптовой цене для магазинов обходится уже как по розничной стоимости прошлых лет. Помимо перечисленных факторов, на ценообразование влияет и услуги логистики, налоги, подорожание сырья и фурнитуры.
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