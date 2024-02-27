Лебедев разработал дизайн-проект стелы для города в ЯНАО. Фото

Студия дизайна Артемия Лебедева разработала проект стелы для Муравленко на Ямале

28 февраля 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Студия дизайна Артемия Лебедева разработала проект стелы к 40-летию города Муравленко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Студия дизайна Артемия Лебедева разработала проект стелы к 40-летию города Муравленко (ЯНАО). Идеей проекта поделилась в своем telegram-канале глава города Елена Молдован. Шрифт для названия авторы подглядели у первоклашек. Стелу установят на въезде в Муравленко. Ранее Лебедев готовил дизайн-айдентики для Ноябрьска. «Остановлю ваше внимание на новом арт-объекте, над которым мы работали совместно со студией Артемия Лебедева. Это стела, расположенная на въезде в город. <…> Цветовое решение взяли из спектра окрашенных фасадов наших домов и учреждений. Избегая неоновых кричащих цветов, взяли за основу чистые, природные. <…> С буквой М в виде сердца все просто — наш город в сердце каждого его жителя. А шрифт подглядели у малышей-первоклашек, которые старательно писали название любимого города. Легкости образу добавит архитектурная подсветка стелы», — пишет Елена Молдован. Стела для Муравленко — не первый проект студии дизайнера, блогера и предпринимателя Артемия Лебедева. Ранее он опубликовал видеоролик, в котором рассказал об еще одном реализованном в ЯНАО проекте — разработке идентичных визуальных элементов для остановочных комплексов и автобусов Ноябрьска. «Для общественного транспорта Ноябрьска мы сделали дизайн-айдентики самих автобусов, а также разработали прекрасные автобусные остановки, которые радуют глаз и являются частью города Ноябрьска», — сообщил Лебедев. Проект стелы для города Муравленко в ЯНАО Фото: Елена Молдован Идею шрифта для надписи стелы дизайнеры подсмотрели у школьников Фото: Елена Молдован Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студия дизайна Артемия Лебедева разработала проект стелы к 40-летию города Муравленко (ЯНАО). Идеей проекта поделилась в своем telegram-канале глава города Елена Молдован. Шрифт для названия авторы подглядели у первоклашек. Стелу установят на въезде в Муравленко. Ранее Лебедев готовил дизайн-айдентики для Ноябрьска. «Остановлю ваше внимание на новом арт-объекте, над которым мы работали совместно со студией Артемия Лебедева. Это стела, расположенная на въезде в город. <…> Цветовое решение взяли из спектра окрашенных фасадов наших домов и учреждений. Избегая неоновых кричащих цветов, взяли за основу чистые, природные. <…> С буквой М в виде сердца все просто — наш город в сердце каждого его жителя. А шрифт подглядели у малышей-первоклашек, которые старательно писали название любимого города. Легкости образу добавит архитектурная подсветка стелы», — пишет Елена Молдован. Стела для Муравленко — не первый проект студии дизайнера, блогера и предпринимателя Артемия Лебедева. Ранее он опубликовал видеоролик, в котором рассказал об еще одном реализованном в ЯНАО проекте — разработке идентичных визуальных элементов для остановочных комплексов и автобусов Ноябрьска. «Для общественного транспорта Ноябрьска мы сделали дизайн-айдентики самих автобусов, а также разработали прекрасные автобусные остановки, которые радуют глаз и являются частью города Ноябрьска», — сообщил Лебедев.