Росстат назвал продукты, которые с начала года подешевели в Тюменской области

Росстат: в Тюменской области с начала года снизились цены на яйца и макароны

Аналитики отметили снижение цен на яйца, макароны и алкоголь Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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В Тюменской области за январь 2024 года цены на яйца снизились на 4,5%, а макароны подешевели на 1,4%. Такие данные опубликовала пресс-служба Росстата по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

«Среди наблюдаемых видов продуктов питания по сравнению с декабрем 2023 года отмечено снижение цен на яйца куриные (на 4,5%), макаронные изделия (на 1,4%)» — говорится в данных статистики. Также подешевел алкоголь. Падение стоимости составило 1,7%. Снижение цен на масло сливочное, масло подсолнечное, крупу и бобовые составило менее 1%.

В целом цены на потребительские товары и услуги в регионе по итогам января выросли незначительно — на 0,9%. Аналогичный рост зафиксирован и в целом по России.

Аналитики также отметили в Тюмени снижение стоимости потребительской корзины. Сейчас она составляет 19 059 рублей, что на 458 рублей дешевле, чем была в августе 2023 года. Общероссийский показатель зафиксирован на уровне 21 349 рублей.