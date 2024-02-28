В курганской школе несколько лет не открывают спортзал из-за трещин в стенах

В школе села Верхнее Курганской области несколько лет закрыт спортзал из-за трещин в стенах и риска обрушения кровли, поэтому дети вынуждены бегать по фойе и заниматься «теоретической» физкультурой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.
«Более 100 детей в селе Верхнее вынуждены бегать по фойе и заниматься „теоретической“ физкультурой, так как уже два года спортзал в их школе закрыт. В 2022 году помещение опечатали на 90 суток для устранения нарушений, но из-за нехватки финансов ничего сделано не было. Огромные трещины продолжают появляться на стенах, потолочные балки из дерева прогнили, есть риск обрушения кровли», — сообщили в группе Народного фронта Курганской области в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что в школе местами протекает кровля. По информации регионального отделения, руководство школы писало письма с просьбами о помощи, но не получило на них ответа. Народный фронт направил обращение в правительство региона.
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