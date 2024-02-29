В Тюмени воссоздали рецепт супа из легендарного аниме «Наруто»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ramen shop. Тюмень
Кафе, где будут подавать суп из аниме, готовится к открытию Фото:

Тюменцы попробует суп-рамен из известного японского мультфильма «Наруто». Как рассказал URA.RU автор концепции нового кафе азиатской кухни, секрет блюда в мясе и соусе.

«Создатель аниме про „Наруто“ сам любил есть рамен именно по этому рецепту, он перенес его в мультфильм, а мы из мультфильма воссоздали его в реальной жизни уже в Тюмени. Вообще каждый рамен уникальный, нет двух одинаковых. Рецепт своего мы не рассказываем никому. Но можем лишь немного поделиться секретом — соус для мяса в рамене готовим несколько часов, а само мясо выдерживаем в нем рулетом в течение суток», — рассказала URA.RU автор концепции Алексей Трунев. Как сообщают в заведении, внешний вид рамена будет совпадать с его необычным мультипликационным аналогом.

Открытие кафе ожидается в 2 марта. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открылся контактный зоопарк в ресторане грузинской кухни.

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Тюменцы попробует суп-рамен из известного японского мультфильма «Наруто». Как рассказал URA.RU автор концепции нового кафе азиатской кухни, секрет блюда в мясе и соусе. «Создатель аниме про „Наруто“ сам любил есть рамен именно по этому рецепту, он перенес его в мультфильм, а мы из мультфильма воссоздали его в реальной жизни уже в Тюмени. Вообще каждый рамен уникальный, нет двух одинаковых. Рецепт своего мы не рассказываем никому. Но можем лишь немного поделиться секретом — соус для мяса в рамене готовим несколько часов, а само мясо выдерживаем в нем рулетом в течение суток», — рассказала URA.RU автор концепции Алексей Трунев. Как сообщают в заведении, внешний вид рамена будет совпадать с его необычным мультипликационным аналогом. Открытие кафе ожидается в 2 марта. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открылся контактный зоопарк в ресторане грузинской кухни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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