В Тюмени воссоздали рецепт супа из легендарного аниме «Наруто»

Кафе, где будут подавать суп из аниме, готовится к открытию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы попробует суп-рамен из известного японского мультфильма «Наруто». Как рассказал URA.RU автор концепции нового кафе азиатской кухни, секрет блюда в мясе и соусе.

«Создатель аниме про „Наруто“ сам любил есть рамен именно по этому рецепту, он перенес его в мультфильм, а мы из мультфильма воссоздали его в реальной жизни уже в Тюмени. Вообще каждый рамен уникальный, нет двух одинаковых. Рецепт своего мы не рассказываем никому. Но можем лишь немного поделиться секретом — соус для мяса в рамене готовим несколько часов, а само мясо выдерживаем в нем рулетом в течение суток», — рассказала URA.RU автор концепции Алексей Трунев. Как сообщают в заведении, внешний вид рамена будет совпадать с его необычным мультипликационным аналогом.

Открытие кафе ожидается в 2 марта. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени открылся контактный зоопарк в ресторане грузинской кухни.