Тюменцы захейтили юную обладательницу путевки в Корею

В Тюмени девочка, которая выиграла путевку в Корею, подверглась травле
© Служба новостей «URA.RU»
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Юная тюменка выиграла одну из трех путевок в Южную Корею Фото:

Родители тюменской победительницы розыгрыша путевки в Южную Корею попросили организаторов закрыть комментарии в Telegram из-за негативных отзывов тюменцев. Об этом URA.RU рассказали в компании «Максим». Холдинг является партнером корейского ресторана, проводившего розыгрыш по всей России.

«Когда в telegram-канал ресторана Chicko в Тюмени выложили фотографию победителя, то было очень много хейта к сожалению. Ее мама попросила закрыть комментарии, чтобы уберечь ребенка от негативных эмоций», — рассказала URA.RU директор по развитию ресторанной компании «Максим» Марина Филиппова.

Розыгрыш путевки в Корею проходил во всех ресторанах сети Chicko и планировался до апреля. Но из-за ошибки типографии, которая напечатала большее количество стикеров, победителей объявили уже через двое суток. Кроме тюменки, в Корею отправятся победители из Москвы и Челябинска.

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Родители тюменской победительницы розыгрыша путевки в Южную Корею попросили организаторов закрыть комментарии в Telegram из-за негативных отзывов тюменцев. Об этом URA.RU рассказали в компании «Максим». Холдинг является партнером корейского ресторана, проводившего розыгрыш по всей России. «Когда в telegram-канал ресторана Chicko в Тюмени выложили фотографию победителя, то было очень много хейта к сожалению. Ее мама попросила закрыть комментарии, чтобы уберечь ребенка от негативных эмоций», — рассказала URA.RU директор по развитию ресторанной компании «Максим» Марина Филиппова. Розыгрыш путевки в Корею проходил во всех ресторанах сети Chicko и планировался до апреля. Но из-за ошибки типографии, которая напечатала большее количество стикеров, победителей объявили уже через двое суток. Кроме тюменки, в Корею отправятся победители из Москвы и Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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