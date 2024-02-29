Тюменцы захейтили юную обладательницу путевки в Корею

В Тюмени девочка, которая выиграла путевку в Корею, подверглась травле

Юная тюменка выиграла одну из трех путевок в Южную Корею Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Родители тюменской победительницы розыгрыша путевки в Южную Корею попросили организаторов закрыть комментарии в Telegram из-за негативных отзывов тюменцев. Об этом URA.RU рассказали в компании «Максим». Холдинг является партнером корейского ресторана, проводившего розыгрыш по всей России.

«Когда в telegram-канал ресторана Chicko в Тюмени выложили фотографию победителя, то было очень много хейта к сожалению. Ее мама попросила закрыть комментарии, чтобы уберечь ребенка от негативных эмоций», — рассказала URA.RU директор по развитию ресторанной компании «Максим» Марина Филиппова.

Розыгрыш путевки в Корею проходил во всех ресторанах сети Chicko и планировался до апреля. Но из-за ошибки типографии, которая напечатала большее количество стикеров, победителей объявили уже через двое суток. Кроме тюменки, в Корею отправятся победители из Москвы и Челябинска.