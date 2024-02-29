Шумков обрадовался вниманию Путина к Курганской области

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Судейская коллегия. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков уверен, что послание президента касалось Курганской области Фото:
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Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Президент России Владимир Путин продлил реализацию программы социально-экономического развития Курганской области. Этим фактом с подписчиками в своем telegram-канале поделился губернатор Вадим Шумков.

«Реализация индивидуальных программ социально-экономического развития для десяти регионов, в числе которых Курганская область, продлена. Во многом благодаря возможности пользоваться инструментами этой программы мы значительно нарастили позитивную динамику по всем ключевым направлениям экономики», — написал Шумков.

Он обрадовался, что федеральное правительство дополнительно поддержит все направления, по которым власти региона работают в последние годы. По его мнению, послание президента относилось и к Курганской области. Шумков отметил, что Путин поддержал инициативы по модернизации детских садов, средних профессиональных образовательных учреждений, колледжей и техникумов, которыми уже занимаются в регионе. «Отрадно понимать, что мы двигаемся с руководством страны в унисон», — добавил Шумков.

Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Он объявил о введении новых мер поддержки населения и продлении старых.

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Президент России Владимир Путин продлил реализацию программы социально-экономического развития Курганской области. Этим фактом с подписчиками в своем telegram-канале поделился губернатор Вадим Шумков. «Реализация индивидуальных программ социально-экономического развития для десяти регионов, в числе которых Курганская область, продлена. Во многом благодаря возможности пользоваться инструментами этой программы мы значительно нарастили позитивную динамику по всем ключевым направлениям экономики», — написал Шумков. Он обрадовался, что федеральное правительство дополнительно поддержит все направления, по которым власти региона работают в последние годы. По его мнению, послание президента относилось и к Курганской области. Шумков отметил, что Путин поддержал инициативы по модернизации детских садов, средних профессиональных образовательных учреждений, колледжей и техникумов, которыми уже занимаются в регионе. «Отрадно понимать, что мы двигаемся с руководством страны в унисон», — добавил Шумков. Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Он объявил о введении новых мер поддержки населения и продлении старых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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