Шумков обрадовался вниманию Путина к Курганской области

Губернатор Вадим Шумков уверен, что послание президента касалось Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Президент России Владимир Путин продлил реализацию программы социально-экономического развития Курганской области. Этим фактом с подписчиками в своем telegram-канале поделился губернатор Вадим Шумков.

«Реализация индивидуальных программ социально-экономического развития для десяти регионов, в числе которых Курганская область, продлена. Во многом благодаря возможности пользоваться инструментами этой программы мы значительно нарастили позитивную динамику по всем ключевым направлениям экономики», — написал Шумков.

Он обрадовался, что федеральное правительство дополнительно поддержит все направления, по которым власти региона работают в последние годы. По его мнению, послание президента относилось и к Курганской области. Шумков отметил, что Путин поддержал инициативы по модернизации детских садов, средних профессиональных образовательных учреждений, колледжей и техникумов, которыми уже занимаются в регионе. «Отрадно понимать, что мы двигаемся с руководством страны в унисон», — добавил Шумков.

Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Он объявил о введении новых мер поддержки населения и продлении старых.