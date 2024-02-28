28 февраля 2024

Курганские чиновники устроили массовые просмотры послания Путина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, путин на экране, владимир путин
Путин выступил с посланием 29 февраля Фото:
новость из сюжета
Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

В муниципалитетах Курганской области чиновники местных администраций организовали совместный просмотр послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями.

«Чиновников собирали в кабинетах руководителей и актовых залах, где они смотрят эфир послания. Также просмотр послания был организован в региональном штабе общественной поддержки», — рассказали источники.

Высокопоставленные чиновники и политики лично присутствуют в Москве на мероприятии. Например, в своем telegram-канале депутат Госдумы Сергей Лисовский рассказал, что находится в выставочном центре «Гостиный двор», где выступает Путин.

Путин обратился с посланием 29 февраля. В некоторых городах эфир с его выступлением можно увидеть на улице. Например, в Екатеринбурге на ул. Малышева без звука идет трансляция послания.

Послание, в том числе, смотрят в Каргапольском округе
Послание, в том числе, смотрят в Каргапольском округе
Фото:
Куртамышском округе
Куртамышском округе
Фото:
Лебяжьевском округе
Лебяжьевском округе
Фото:
Депутат Госдумы Сергей Лисовский лично присутствует на мероприятии
Депутат Госдумы Сергей Лисовский лично присутствует на мероприятии
Фото:

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В муниципалитетах Курганской области чиновники местных администраций организовали совместный просмотр послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «Чиновников собирали в кабинетах руководителей и актовых залах, где они смотрят эфир послания. Также просмотр послания был организован в региональном штабе общественной поддержки», — рассказали источники. Высокопоставленные чиновники и политики лично присутствуют в Москве на мероприятии. Например, в своем telegram-канале депутат Госдумы Сергей Лисовский рассказал, что находится в выставочном центре «Гостиный двор», где выступает Путин. Путин обратился с посланием 29 февраля. В некоторых городах эфир с его выступлением можно увидеть на улице. Например, в Екатеринбурге на ул. Малышева без звука идет трансляция послания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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