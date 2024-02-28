В муниципалитетах Курганской области чиновники местных администраций организовали совместный просмотр послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями.
«Чиновников собирали в кабинетах руководителей и актовых залах, где они смотрят эфир послания. Также просмотр послания был организован в региональном штабе общественной поддержки», — рассказали источники.
Высокопоставленные чиновники и политики лично присутствуют в Москве на мероприятии. Например, в своем telegram-канале депутат Госдумы Сергей Лисовский рассказал, что находится в выставочном центре «Гостиный двор», где выступает Путин.
Путин обратился с посланием 29 февраля. В некоторых городах эфир с его выступлением можно увидеть на улице. Например, в Екатеринбурге на ул. Малышева без звука идет трансляция послания.
Послание, в том числе, смотрят в Каргапольском округе
Фото: читатель URA.RU
Куртамышском округе
Фото: читатель URA.RU
Лебяжьевском округе
Фото: читатель URA.RU
Депутат Госдумы Сергей Лисовский лично присутствует на мероприятии
Фото: telegram-канал Сергея Лисовского, https://t.me/sflisovsky/371
В муниципалитетах Курганской области чиновники местных администраций организовали совместный просмотр послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «Чиновников собирали в кабинетах руководителей и актовых залах, где они смотрят эфир послания. Также просмотр послания был организован в региональном штабе общественной поддержки», — рассказали источники. Высокопоставленные чиновники и политики лично присутствуют в Москве на мероприятии. Например, в своем telegram-канале депутат Госдумы Сергей Лисовский рассказал, что находится в выставочном центре «Гостиный двор», где выступает Путин. Путин обратился с посланием 29 февраля. В некоторых городах эфир с его выступлением можно увидеть на улице. Например, в Екатеринбурге на ул. Малышева без звука идет трансляция послания.