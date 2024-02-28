Курганские чиновники устроили массовые просмотры послания Путина. Фото

29 февраля 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Путин выступил с посланием 29 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 В муниципалитетах Курганской области чиновники местных администраций организовали совместный просмотр послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «Чиновников собирали в кабинетах руководителей и актовых залах, где они смотрят эфир послания. Также просмотр послания был организован в региональном штабе общественной поддержки», — рассказали источники. Высокопоставленные чиновники и политики лично присутствуют в Москве на мероприятии. Например, в своем telegram-канале депутат Госдумы Сергей Лисовский рассказал, что находится в выставочном центре «Гостиный двор», где выступает Путин. Путин обратился с посланием 29 февраля. В некоторых городах эфир с его выступлением можно увидеть на улице. Например, в Екатеринбурге на ул. Малышева без звука идет трансляция послания. Послание, в том числе, смотрят в Каргапольском округе Фото: читатель URA.RU Куртамышском округе Фото: читатель URA.RU Лебяжьевском округе Фото: читатель URA.RU Депутат Госдумы Сергей Лисовский лично присутствует на мероприятии Фото: telegram-канал Сергея Лисовского, https://t.me/sflisovsky/371

В муниципалитетах Курганской области чиновники местных администраций организовали совместный просмотр послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «Чиновников собирали в кабинетах руководителей и актовых залах, где они смотрят эфир послания. Также просмотр послания был организован в региональном штабе общественной поддержки», — рассказали источники. Высокопоставленные чиновники и политики лично присутствуют в Москве на мероприятии. Например, в своем telegram-канале депутат Госдумы Сергей Лисовский рассказал, что находится в выставочном центре «Гостиный двор», где выступает Путин. Путин обратился с посланием 29 февраля. В некоторых городах эфир с его выступлением можно увидеть на улице. Например, в Екатеринбурге на ул. Малышева без звука идет трансляция послания.