Курганец пожаловался на общественный транспорт более 250 раз

По проблемам курганского общественного транспорта поступила 413 обращений и жалоб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти в 2023 году приняли 251 жалобу на общественный транспорт от местного жителя. Проблема у гражданина была одна. Об этом, со ссылкой на документ департамента экономического развития Курганской области, сообщил местный telegram-канал, посвященный работе транспорта.

«Согласно докладу, в прошлом году по разным каналам в департамент поступило 1133 обращения. Наиболее частой темой обращений граждан стали вопросы и жалобы, связанные с работой общественного транспорта — таких обращений поступило 413 (более трети от всех обращений), причем 251 единообразную жалобу направил один и тот же гражданин», — указано в telegram-канале «Курганский транспорт».

По информации из документа департамента, всего власти рассмотрели 1133 обращений граждан. Также в нем указано, что из всех только 52 письменных обращения были перенаправлены в компетентным органам. Кроме того, в документе указано, что в результате рассмотрения жалоб было принято 90 решений. Большая часть из них, по данным департамента, относится к изменению межмуниципальных маршрутов и их реестра.

Ранее URA.RU писало, что жителям курганского микрорайона, в частности детям, приходится мерзнуть на остановках в ожидании автобуса. Ожидание может составлять 40 минут.