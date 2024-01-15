Курганские дети замерзают на остановках из-за автобусов

16 января 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Школьникам из Зайково приходится добираться до школы самостоятельно (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители микрорайона Зайково в Кургане жалуются на то, что их дети вынуждены ожидать транспорт на остановке по 40 минут. Об этом URA.RU сообщил депутат городской думы Иван Камшилов, который пообщался с местными жителями. Ранее микрорайону были обещаны специальные школьные автобусы, которым не нашли водителей. «Ребенок простоял около 40 минут на остановке и вернулся домой. А на улице холодно», — пожаловалась одна из жительниц, как сообщил депутат. Местные ожидают, когда начнут работать школьные автобусы, чтобы такая проблема не возникала. Также Камшилов сообщил, что были поданы обращения в различные надзорные органы, но влияние, достаточное для решения проблемы, оказано не было. Большинство родителей, как передали депутату жители, работают и не могут привозить детей в школу. Поэтому школьникам в отсутствие специального автобуса приходится добираться до школы самостоятельно городским транспортом. Кроме того, жители отметили, что в особенности тяжело добираться ученикам младших классов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Кургана. На момент публикации новости комментарий получен не был. После предоставления ответа администрацией новость будет обновлена. Ранее URA.RU писало, что школьные автобусы, выделенные для микрорайона в Кургане, не выполняют рейс из-за того, что власти не могут найти для них водителей. Экс-глава Кургана Елена Ситникова отметила, что перевозка школьников в городском транспорте без законных представителей запрещена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители микрорайона Зайково в Кургане жалуются на то, что их дети вынуждены ожидать транспорт на остановке по 40 минут. Об этом URA.RU сообщил депутат городской думы Иван Камшилов, который пообщался с местными жителями. Ранее микрорайону были обещаны специальные школьные автобусы, которым не нашли водителей. «Ребенок простоял около 40 минут на остановке и вернулся домой. А на улице холодно», — пожаловалась одна из жительниц, как сообщил депутат. Местные ожидают, когда начнут работать школьные автобусы, чтобы такая проблема не возникала. Также Камшилов сообщил, что были поданы обращения в различные надзорные органы, но влияние, достаточное для решения проблемы, оказано не было. Большинство родителей, как передали депутату жители, работают и не могут привозить детей в школу. Поэтому школьникам в отсутствие специального автобуса приходится добираться до школы самостоятельно городским транспортом. Кроме того, жители отметили, что в особенности тяжело добираться ученикам младших классов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Кургана. На момент публикации новости комментарий получен не был. После предоставления ответа администрацией новость будет обновлена. Ранее URA.RU писало, что школьные автобусы, выделенные для микрорайона в Кургане, не выполняют рейс из-за того, что власти не могут найти для них водителей. Экс-глава Кургана Елена Ситникова отметила, что перевозка школьников в городском транспорте без законных представителей запрещена.