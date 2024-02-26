На Ямале дикие животные заражают оленей бешенством

Ветеринарная служба ЯНАО выявила признаки бешенства у оленей

Дикие животные угрожают заразить оленей бешенством Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО ветеринарная служба выявила оленей с признаками бешенства. С начала года зафиксировано несколько случаев с подозрением на возникновение бешенства, сообщает ведомство.

«Служба ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа сообщает о возникновении подозрения на бешенство, в связи с обнаружением в частном оленеводческом хозяйстве северных оленей с признаками, характерными для бешенства», — сообщила администрация села Новый Порт Ямальского района в социальной сети «ВКонтакте». Мэрия Красноселькупского района предупредила жителей о случаях бешенства на официальном сайте.

По сообщению ветеринарной службы, разносчиком опасного заболевания служат дикие животные, которые все чаще выходят к местам обитания людей и домашнего скота. «С начала года в автономном округе зафиксировано три случая с подозрением на возникновение бешенства», — сообщает служба.

Бешенство — природно-очаговая инфекция, резервуаром возбудителя являются популяции диких плотоядных животных. Ветеринары обращают внимание, что в случае обнаружения дикого животного в границах населенного пункта или стойбища, следует руководствоваться регламентом, не прикармливать животное и не подходить к нему близко во избежание укусов.

В сентябре 2023 года на территории Тазовского района был объявлен карантин по бешенству. Оленеводов попросили следить за содержанием одомашненных животных.