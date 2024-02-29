29 февраля 2024

Ямальские силовики попали под австралийские санкции

Австралия ввела санкции против сотрудников ФСИН ЯНАО Ракитина и Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праздник Крещение в ИК-2. Екатеринбург, зона, колония, тюрьма, фсин россии, пенитенциарная система, исправительная колония2, фку ик2, исправительная система
Санкции коснулись сотрудников ФСИН ЯНАО Фото:
новость из сюжета
Навальный* скончался в колонии

Власти Австралии ввели санкции против сотрудников ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу якобы ответственных за смерть осужденного Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг. Навальный отбывал наказание в ИК-3 УФСИН России по ЯНАО в поселке Харп.

«Правительство Австралии ввело дополнительные адресные финансовые санкции и запреты на въезд [на территорию страны] в отношении трех российских граждан, связанных с тюрьмой, где скончался Навальный», — говорится в заявлении Вонг. Ограничения коснулись начальника УФСИН России по ЯНАО Игоря Ракитина, начальника исправительного учреждения в Харпе Вадима Калинина и замдиректора ФСИН РФ Валерия Бояринева.

Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп в Ямало-ненецком автономном округе. Причиной смерти, предварительно, стал оторвавшийся тромб.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс будет посылать больше военных на Украину. По его мнению, разжигание конфликта с Россией поможет «почтить память» Навального.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Австралии ввели санкции против сотрудников ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу якобы ответственных за смерть осужденного Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг. Навальный отбывал наказание в ИК-3 УФСИН России по ЯНАО в поселке Харп. «Правительство Австралии ввело дополнительные адресные финансовые санкции и запреты на въезд [на территорию страны] в отношении трех российских граждан, связанных с тюрьмой, где скончался Навальный», — говорится в заявлении Вонг. Ограничения коснулись начальника УФСИН России по ЯНАО Игоря Ракитина, начальника исправительного учреждения в Харпе Вадима Калинина и замдиректора ФСИН РФ Валерия Бояринева. Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп в Ямало-ненецком автономном округе. Причиной смерти, предварительно, стал оторвавшийся тромб. После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс будет посылать больше военных на Украину. По его мнению, разжигание конфликта с Россией поможет «почтить память» Навального. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...