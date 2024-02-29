Ямальские силовики попали под австралийские санкции

Власти Австралии ввели санкции против сотрудников ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу якобы ответственных за смерть осужденного Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг. Навальный отбывал наказание в ИК-3 УФСИН России по ЯНАО в поселке Харп.
«Правительство Австралии ввело дополнительные адресные финансовые санкции и запреты на въезд [на территорию страны] в отношении трех российских граждан, связанных с тюрьмой, где скончался Навальный», — говорится в заявлении Вонг. Ограничения коснулись начальника УФСИН России по ЯНАО Игоря Ракитина, начальника исправительного учреждения в Харпе Вадима Калинина и замдиректора ФСИН РФ Валерия Бояринева.
Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп в Ямало-ненецком автономном округе. Причиной смерти, предварительно, стал оторвавшийся тромб.
После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс будет посылать больше военных на Украину. По его мнению, разжигание конфликта с Россией поможет «почтить память» Навального.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
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