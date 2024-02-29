Алена Водонаева собрала тысячу кошек за одну ночь

01 марта 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Более тысячи подписчиков скинули телеведущей за 12 часов фотографии своих котов и кошек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Блогер и телеведущая Алена Водонаева из Тюмени объявила флэшмоб с котами. В telegram-канале Voda она выложила фотографию своего питомца и попросила подписчиков скинуть фотографии своих. За одну ночь появилось более 1 тыс комментариев с фото. «Вот мой кот. Скидывайте ваших в комментарии», — написала Алена в своем telegram-канале. За ночь подписчики Алены опубликовали 1058 фотографий котов и кошек. Также в комментариях под постом попадались фотографии собак и кроликов. Ранее URA.RU писало, что такой популярностью на канале тюменки пользовался только Никита Кологривый, сыгравший Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Блогер и телеведущая Алена Водонаева из Тюмени объявила флэшмоб с котами. В telegram-канале Voda она выложила фотографию своего питомца и попросила подписчиков скинуть фотографии своих. За одну ночь появилось более 1 тыс комментариев с фото. «Вот мой кот. Скидывайте ваших в комментарии», — написала Алена в своем telegram-канале. За ночь подписчики Алены опубликовали 1058 фотографий котов и кошек. Также в комментариях под постом попадались фотографии собак и кроликов. Ранее URA.RU писало, что такой популярностью на канале тюменки пользовался только Никита Кологривый, сыгравший Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».