29 февраля 2024

Алена Водонаева собрала тысячу кошек за одну ночь

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка кошек ко Дню города Екатеринбурга, кошка, котенок, домашний питомец, порода бобтейл
Более тысячи подписчиков скинули телеведущей за 12 часов фотографии своих котов и кошек Фото:

Блогер и телеведущая Алена Водонаева из Тюмени объявила флэшмоб с котами. В telegram-канале Voda она выложила фотографию своего питомца и попросила подписчиков скинуть фотографии своих. За одну ночь появилось более 1 тыс комментариев с фото.

«Вот мой кот. Скидывайте ваших в комментарии», — написала Алена в своем telegram-канале.

За ночь подписчики Алены опубликовали 1058 фотографий котов и кошек. Также в комментариях под постом попадались фотографии собак и кроликов. Ранее URA.RU писало, что такой популярностью на канале тюменки пользовался только Никита Кологривый, сыгравший Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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Блогер и телеведущая Алена Водонаева из Тюмени объявила флэшмоб с котами. В telegram-канале Voda она выложила фотографию своего питомца и попросила подписчиков скинуть фотографии своих. За одну ночь появилось более 1 тыс комментариев с фото. «Вот мой кот. Скидывайте ваших в комментарии», — написала Алена в своем telegram-канале. За ночь подписчики Алены опубликовали 1058 фотографий котов и кошек. Также в комментариях под постом попадались фотографии собак и кроликов. Ранее URA.RU писало, что такой популярностью на канале тюменки пользовался только Никита Кологривый, сыгравший Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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