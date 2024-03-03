Суд вынес приговор зеку, собиравшему деньги на ремонт в курганской колонии

В курганской колонии собирали деньги на ремонт помещений ч Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Осужденный из курганской колонии №6 получил дополнительный срок за мошенничество. Мужчину признали виновным в том, что он собирал с других осужденных деньги на ремонт кабинета начальника отряда, обещая посодействовать с УДО. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».

«Отбывающий наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России Б. признан виновным в хищении денежных средств Ж. путем обмана, с причинением ему значительного ущерба», — говорится в материалах облсуда. Мужчина получил новый срок за то, что обещал другому осужденному содействие в условно-досрочном освобождении за перевод средств на ремонт помещения в колонии.

Как сообщили в суде, осужденный попросил потерпевшего перевести деньги на стройматериалы для колонии. Взамен он намекнул, что может обсудить с начальником отряда вопрос об УДО.

Сотрудник колонии в суде подтвердил, что ремонт в его кабинете происходил, однако суд не установил, на какие средства он делался. Обвиняемый утверждал, что деньги ему сдавали добровольно. Средства тратились на чай и сигареты осужденным, которые делали ремонт.

Бывшая супруга подсудимого рассказала, что ей приходили на карту деньги. Экс-супруг ей сообщил, что это деньги от сестры, они нужны для УДО его самого. Женщина закупала материалы по списку и передавала в колонию.

Родители потерпевшего знали о разговоре про УДО и перевели деньги. Когда их сын обратился с заявлением об освобождении, ему отказали. Тогда вскрылся обман и было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Суд признал осужденного виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима. С учетом оставшегося срока по прошлой судимости, мужчине придется отсидеть шесть лет. Также на него наложено ограничение свободы на срок два года. В апелляционной жалобе зеку было отказано.

Ранее URA.RU сообщало, что с курганских зеков собирают деньги на ремонт. Также один из тюремщиков, на которого жаловались зеки, за совершение якобы коррупционных действий был уволен.