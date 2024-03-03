03 марта 2024

В Тюмени взлетели цены на тюльпаны

В Тюмени подорожали тюльпаны в преддверии 8 Марта
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени тюльпаны подорожали за год на 47% Фото:

В Тюмени минимальная цена на тюльпаны за год увеличилась на 47%. Такие данные URA.RU получило, сравнив стоимость цветов в преддверии 8 Марта в 2023 году по соотношению к текущей цене.

Самые дешевые тюльпаны накануне Международного женского дня в Тюмени в 2023 году продавались по цене 40 рублей за штуку. Они были найдены в одном из супермаркетов города.

В 2024 году минимальная цена за тюльпан в городе начинается от 59 рублей за цветок. За такую стоимость их реализуют на специализированном по продаже растений базаре.

Максимальная цена, за которую продавали тюльпаны в Тюмени в прошлом году, — 99 рублей за штуку. В нынешний период самая высокая стоимость цветка составляет 160 рублей. Разница составляет более 60%.

Ранее агентство писало о том, что горожане проголосовали против тюльпанов на 8 Марта. Предпочтение тюменки отдали пионам.

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В Тюмени минимальная цена на тюльпаны за год увеличилась на 47%. Такие данные URA.RU получило, сравнив стоимость цветов в преддверии 8 Марта в 2023 году по соотношению к текущей цене. Самые дешевые тюльпаны накануне Международного женского дня в Тюмени в 2023 году продавались по цене 40 рублей за штуку. Они были найдены в одном из супермаркетов города. В 2024 году минимальная цена за тюльпан в городе начинается от 59 рублей за цветок. За такую стоимость их реализуют на специализированном по продаже растений базаре. Максимальная цена, за которую продавали тюльпаны в Тюмени в прошлом году, — 99 рублей за штуку. В нынешний период самая высокая стоимость цветка составляет 160 рублей. Разница составляет более 60%. Ранее агентство писало о том, что горожане проголосовали против тюльпанов на 8 Марта. Предпочтение тюменки отдали пионам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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