В Тюмени взлетели цены на тюльпаны

В Тюмени подорожали тюльпаны в преддверии 8 Марта

04 марта 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

В Тюмени тюльпаны подорожали за год на 47% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени минимальная цена на тюльпаны за год увеличилась на 47%. Такие данные URA.RU получило, сравнив стоимость цветов в преддверии 8 Марта в 2023 году по соотношению к текущей цене. Самые дешевые тюльпаны накануне Международного женского дня в Тюмени в 2023 году продавались по цене 40 рублей за штуку. Они были найдены в одном из супермаркетов города. В 2024 году минимальная цена за тюльпан в городе начинается от 59 рублей за цветок. За такую стоимость их реализуют на специализированном по продаже растений базаре. Максимальная цена, за которую продавали тюльпаны в Тюмени в прошлом году, — 99 рублей за штуку. В нынешний период самая высокая стоимость цветка составляет 160 рублей. Разница составляет более 60%. Ранее агентство писало о том, что горожане проголосовали против тюльпанов на 8 Марта. Предпочтение тюменки отдали пионам.

В Тюмени минимальная цена на тюльпаны за год увеличилась на 47%. Такие данные URA.RU получило, сравнив стоимость цветов в преддверии 8 Марта в 2023 году по соотношению к текущей цене. Самые дешевые тюльпаны накануне Международного женского дня в Тюмени в 2023 году продавались по цене 40 рублей за штуку. Они были найдены в одном из супермаркетов города. В 2024 году минимальная цена за тюльпан в городе начинается от 59 рублей за цветок. За такую стоимость их реализуют на специализированном по продаже растений базаре. Максимальная цена, за которую продавали тюльпаны в Тюмени в прошлом году, — 99 рублей за штуку. В нынешний период самая высокая стоимость цветка составляет 160 рублей. Разница составляет более 60%. Ранее агентство писало о том, что горожане проголосовали против тюльпанов на 8 Марта. Предпочтение тюменки отдали пионам.