Пункты Wildberries в Тюмени оказались перегружены

В Тюмени пункты выдачи заказов Wildeberries оказались перегружены. Об этом на правах анонимности сообщил один из сотрудников компании. По его словам, некоторые точки увеличили время работы, а другие — количество сотрудников.
«В ПВЗ, где я выдаю заказы, увеличили время работы. Раньше мы открывались с 10, теперь же мы работаем с 9. При этом на зарплате это у нас никак не отразилось», — сообщил сотрудник компании Wildberries.
По его словам, изменений коснулся не один пункт в Тюмени. В некоторых из них вместо одного оператора, выдают заказы сразу два сотрудника. Собеседник агентства замечает, что такие меры были приняты из-за предстоящих праздников и подготовки к дачному сезону.
Агентство направило запрос в компанию Wildberries. Ответ на него ожидается.
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