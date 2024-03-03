03 марта 2024

Пункты Wildberries в Тюмени оказались перегружены

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункты в Тюмени начали продлевать режим работы Фото:

В Тюмени пункты выдачи заказов Wildeberries оказались перегружены. Об этом на правах анонимности сообщил один из сотрудников компании. По его словам, некоторые точки увеличили время работы, а другие — количество сотрудников.

«В ПВЗ, где я выдаю заказы, увеличили время работы. Раньше мы открывались с 10, теперь же мы работаем с 9. При этом на зарплате это у нас никак не отразилось», — сообщил сотрудник компании Wildberries.

По его словам, изменений коснулся не один пункт в Тюмени. В некоторых из них вместо одного оператора, выдают заказы сразу два сотрудника. Собеседник агентства замечает, что такие меры были приняты из-за предстоящих праздников и подготовки к дачному сезону.

Агентство направило запрос в компанию Wildberries. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени пункты выдачи заказов Wildeberries оказались перегружены. Об этом на правах анонимности сообщил один из сотрудников компании. По его словам, некоторые точки увеличили время работы, а другие — количество сотрудников. «В ПВЗ, где я выдаю заказы, увеличили время работы. Раньше мы открывались с 10, теперь же мы работаем с 9. При этом на зарплате это у нас никак не отразилось», — сообщил сотрудник компании Wildberries. По его словам, изменений коснулся не один пункт в Тюмени. В некоторых из них вместо одного оператора, выдают заказы сразу два сотрудника. Собеседник агентства замечает, что такие меры были приняты из-за предстоящих праздников и подготовки к дачному сезону. Агентство направило запрос в компанию Wildberries. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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