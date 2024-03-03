Пункты Wildberries в Тюмени оказались перегружены

04 марта 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Пункты в Тюмени начали продлевать режим работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени пункты выдачи заказов Wildeberries оказались перегружены. Об этом на правах анонимности сообщил один из сотрудников компании. По его словам, некоторые точки увеличили время работы, а другие — количество сотрудников. «В ПВЗ, где я выдаю заказы, увеличили время работы. Раньше мы открывались с 10, теперь же мы работаем с 9. При этом на зарплате это у нас никак не отразилось», — сообщил сотрудник компании Wildberries. По его словам, изменений коснулся не один пункт в Тюмени. В некоторых из них вместо одного оператора, выдают заказы сразу два сотрудника. Собеседник агентства замечает, что такие меры были приняты из-за предстоящих праздников и подготовки к дачному сезону. Агентство направило запрос в компанию Wildberries. Ответ на него ожидается.

В Тюмени пункты выдачи заказов Wildeberries оказались перегружены. Об этом на правах анонимности сообщил один из сотрудников компании. По его словам, некоторые точки увеличили время работы, а другие — количество сотрудников. «В ПВЗ, где я выдаю заказы, увеличили время работы. Раньше мы открывались с 10, теперь же мы работаем с 9. При этом на зарплате это у нас никак не отразилось», — сообщил сотрудник компании Wildberries. По его словам, изменений коснулся не один пункт в Тюмени. В некоторых из них вместо одного оператора, выдают заказы сразу два сотрудника. Собеседник агентства замечает, что такие меры были приняты из-за предстоящих праздников и подготовки к дачному сезону. Агентство направило запрос в компанию Wildberries. Ответ на него ожидается.