В Кургане пройдет решающий матч серии плей-офф между «Зауральем» и «Звездой»

Решающий матч пройдет 7 марта в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана проведет решающий матч серии 1/8 финала Кубка Петрова против «Звезды» из Москвы. Счет в серии между командами — 3:3. Победитель встречи выйдет в следующий этап плей-офф. Корреспондент URA.RU собрал всю статистику игр между клубами в серии.

«Матч №7 серии 1/8 финала Кубка Петрова. „Зауралье“ (Курган) — „Звезда“ (Москва). Дата игры: 7 марта, 18:30», — указано на сайте клуба. Победитель встречи пройдет в следующий этап плей-офф.

Первый матч между командами завершился волевой победой «Зауралья». Дома коллектив из Кургана обыграл москвичей со счетом 4:1. За хозяев по разу забили Сергей Голоднюк, Александр Пелевин и дважды Артур Болтанов. Во втором матче серии «Звезда» смогла поквитаться и разгромила курганцев, забив пять шайб. У ХК «Зауралье» единственную шайбу смог отыграть Сергей Голоднюк. В игре №3 курганская команда одержала вторую волевую победу в серии. На выезде хоккеисты «Зауралья» победили московский клуб со счетом 3:1, благодаря голам Артема Икамацких и Григория Глебова (сделал дубль).

В следующем домашнем матче «Звезде» удалось вновь восстановить равенство в серии. В тяжелой игре москвичи обыграли курганцев в овертайме. Встреча закончилась со счетом 3:2. У «Зауралья» отличились Камиль Шиафотдинов и Павел Пищальников. В пятом поединке курганские и московские хоккеисты снова выявляли победителя в овертайме. На этот раз удача была на стороне ХК «Зауралье». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу курганцев. Забитыми шайбами отличись игроки Павел Тютнев и Александр Пелевин. В шестом матче серии 1/8 финала Кубка Петрова «Зауралье» уступил «Звезде» со счетом 2:3. Дубль в составе курганцев забил Виктор Пластинин.