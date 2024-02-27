ХК «Зауралье» уступил команде из Москвы, дважды ведя в счете

ХК «Зауралье» выиграл 4-й матч серии плей-офф ВХЛ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спортсмены из хоккейного клуба «Зауралье» (Курган) уступили в овертайме московской команде «Звезда», хотя дважды вели в счете по ходу игры. После этого счет в серии матчей плей-офф стал 2-2, сообщает паблик курганского клуба.

«„Звезда“ (Москва) — „Зауралье“ (Курган) 3-2 ОТ (0-1, 0-0, 2-1, 1-0)», — информирует сообщество ХК во соцсети «ВКонтакте» своих подписчиков. В серии до четырех побед счет стал равным.

В конце первого тайма первую шайбу после сольного прохода забросил Камиль Шиафотдинов. Во втором периоде преимуществом прочно завладели хозяева. Москвичи имели несколько неплохих моментов для взятия ворот, но отлично себя проявил голкипер «Зауралья» Евгений Ярославлев.

В середине третьего периода хозяева сумели забить ответный гол, отличился Никита Шалышкин. Однако в течение минуты курганцы восстановили преимущество, воспользовавшись ошибкой защиты москвичей. Павел Пищальников пробил голкипера хозяев с близкой дистанции. Через две минуты счет сравнял Николай Макаров.

Больше до конца основного времени отличиться никто из игроков не сумел. Победный гол в овертайме на счету Данилы Хулапова.

После победы москвичей счет в серии стал ничейным, 2-2. Следующая встреча соперников в рамках плей-офф ВХЛ пройдет 1 марта в Кургане.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские хоккеисты выиграли третий матч серии плей-офф ВХЛ в Москве. ХК «Зауралье» пропустил первым, но сумел одержать волевую победу.