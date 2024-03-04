Курганский ХК «Зауралье» проиграл «Звезде» в шестом матче плей-офф Кубка Петрова

Курганские хоккеисты «Зауралья» проиграли «Звезде» из Москвы в шестом матче 1/8 плей-офф Кубка Петрова. Счет 3:2 в пользу москвичей. Об этом передает корреспондент URA.RU, наблюдавший за онлайн-трансляцией матча.
«ХК „Зауралье“ уступил московской „Звездой“ в шестом мачте 1/8 плей-офф Кубка Петрова со счетом 2:3. Дубль за курганцев оформил Виктор Пластинин», — передает корреспондент. Счет в серии 3:3.
Первый период матча закончился в пользу коллектива из Кургана. В большинстве за ХК «Зауралье» шайбу забросил Виктор Пластинин. Во втором отрезке игры хозяева дважды огорчили гостей. Сначала за «Звезду» точным броском забил Матвей Васин, а следом его коллега Данила Станиславский. В конце второго периода дубль Пластинина позволил курганцам сравнять счет — 2:2. В заключительной части матча хозяева снова вышли вперед благодаря голу Дмитрия Зугана. Курганцы за три секунды до окончания матча смогли забить шайбу усилиями Павла Тютнева, но арбитры гол не засчитали.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.