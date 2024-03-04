Курганский ХК «Зауралье» проиграл «Звезде» в шестом матче плей-офф Кубка Петрова

ХК «Зауралье» уступил на выезде «Звезде» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Курганские хоккеисты «Зауралья» проиграли «Звезде» из Москвы в шестом матче 1/8 плей-офф Кубка Петрова. Счет 3:2 в пользу москвичей. Об этом передает корреспондент URA.RU, наблюдавший за онлайн-трансляцией матча.

«ХК „Зауралье“ уступил московской „Звездой“ в шестом мачте 1/8 плей-офф Кубка Петрова со счетом 2:3. Дубль за курганцев оформил Виктор Пластинин», — передает корреспондент. Счет в серии 3:3.

Первый период матча закончился в пользу коллектива из Кургана. В большинстве за ХК «Зауралье» шайбу забросил Виктор Пластинин. Во втором отрезке игры хозяева дважды огорчили гостей. Сначала за «Звезду» точным броском забил Матвей Васин, а следом его коллега Данила Станиславский. В конце второго периода дубль Пластинина позволил курганцам сравнять счет — 2:2. В заключительной части матча хозяева снова вышли вперед благодаря голу Дмитрия Зугана. Курганцы за три секунды до окончания матча смогли забить шайбу усилиями Павла Тютнева, но арбитры гол не засчитали.