Московские хоккеисты разгромили курганскую команду в борьбе за Кубок Петрова

Второй матч хоккейного клуба «Зауралье» из Кургана в серии плей-офф завершился поражением от москвичей. Столичная «Звезда» забросила пять шайб, курганцы — одну, рассказала пресс-служба курганской команды.
«Во втором матче плей-офф уступаем „Звезде“. Счет в серии 1-1. Борьбу за кубок Петрова продолжим в Москве», — написано в telegram-канале клуба «Зауралье».
Счет в матче открыли гости — на первой минуте ворота распечатал Василий Дронык. Ко второму периоду разрыв увеличился до двух очков, отличился Матвей Аверочкин. Отставание удалось сократить Сергею Голоднюку. Затем в ворота «Зауралья» назначили буллит — Данила Хулапов был точен. Счет до 4:1 довел москвич Сергей Сулев. А на 60-й минуте встречи шайбу в пустые ворота курганской команды вновь забросил Хулапов, оформив дубль.
В первом матче плей-офф курганцы обыграли соперников из Москвы со счетом 4:1. По итогам сезона клуб «Зауралье» вошел в тройку лучших команд чемпионата ВХЛ. В 56 матчах команда набрала 83 очка. Для тренерского штаба и спортсменов бронза стала рекордом в истории выступлений на регулярном первенстве.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.