Глава Минобороны ФРГ вышел из себя из-за слов Макрона об Украине

Писториус назвал призыв Макрона не трусить в помощи Киева бесполезным
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НАТО. Москва. stock, фрг, Борис Писториус, министр обороны,  stock
Борис Писториус сообщил, что Западу нужно сосредоточиться на изготовлении боеприпасов Фото:

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его призыв к европейским странам прекратить проявлять трусость в вопросе оказания помощи Украине и предложение ою отправке военных в зону СВО. Он заявил, что Западу необходимо обратить внимание на наращивание производства боеприпасов и систем ПВО.

«С моей точки зрения, нам не нужны дискуссии об использовании сухопутных войск или о большей или меньшей храбрости. Нужно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах», — заявил Писториус, его слова передает издание Tagesschau.

Он призвал обратить внимание на наращивание производственных возможностей промышленности, в частности, в области изготовления боеприпасов для артиллерии и производства систем ПВО. По словам Писториуса, подобные высказывания не помогут решить проблемы, с которыми западные страны сталкиваются при поддержке Киева.

Ранее Макрон заявил, что возможность отправки войск западных стран на Украину исключать нельзя, передает RT. В Кремле отметили, что слова французского президента заставляют Россию быть начеку.

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Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его призыв к европейским странам прекратить проявлять трусость в вопросе оказания помощи Украине и предложение ою отправке военных в зону СВО. Он заявил, что Западу необходимо обратить внимание на наращивание производства боеприпасов и систем ПВО. «С моей точки зрения, нам не нужны дискуссии об использовании сухопутных войск или о большей или меньшей храбрости. Нужно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах», — заявил Писториус, его слова передает издание Tagesschau. Он призвал обратить внимание на наращивание производственных возможностей промышленности, в частности, в области изготовления боеприпасов для артиллерии и производства систем ПВО. По словам Писториуса, подобные высказывания не помогут решить проблемы, с которыми западные страны сталкиваются при поддержке Киева. Ранее Макрон заявил, что возможность отправки войск западных стран на Украину исключать нельзя, передает RT. В Кремле отметили, что слова французского президента заставляют Россию быть начеку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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