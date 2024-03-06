Глава Минобороны ФРГ вышел из себя из-за слов Макрона об Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его призыв к европейским странам прекратить проявлять трусость в вопросе оказания помощи Украине и предложение ою отправке военных в зону СВО. Он заявил, что Западу необходимо обратить внимание на наращивание производства боеприпасов и систем ПВО.
«С моей точки зрения, нам не нужны дискуссии об использовании сухопутных войск или о большей или меньшей храбрости. Нужно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах», — заявил Писториус, его слова передает
Он призвал обратить внимание на наращивание производственных возможностей промышленности, в частности, в области изготовления боеприпасов для артиллерии и производства систем ПВО. По словам Писториуса, подобные высказывания не помогут решить проблемы, с которыми западные страны сталкиваются при поддержке Киева.
Ранее Макрон заявил, что возможность отправки войск западных стран на Украину исключать нельзя, передает RT. В Кремле отметили, что слова французского президента заставляют Россию быть начеку.
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