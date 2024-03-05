Тюменец убил собутыльника, который оскорбил его мать

Убийца защищал честь матери Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Житель Тюменской области убил мужчину, с которым распивал спиртное, так как тот нецензурно выразился в адрес его матери. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Утром 27 августа 2023 года Зауру Саитову захотелось опохмелиться. Встретив своего знакомого и гражданина Н., которого подсудимый до этого времени не знал, он предложил им составить ему компанию. Во врем вечеринки между подсудимым и Н. произошла ссора, в ходе которой последний оскорбил мать Саитова за что получил 22 удара ножом и скончался», — рассказали в суде.

Преступление произошло в Тобольске, на улице Банный лог. Преступник вызвал жертве скорую помощь, но приехавшие медики лишь констатировали смерть мужчины.

Наказание тоболяк получил только сейчас. Его приговорили к 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Он также должен выплатить брату убитого 800 000 рублей.