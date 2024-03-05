05 марта 2024

Стала известна дата летнего выхода парома в ЯНАО

Открытие паромной переправы Салехард — Приобье запланировали на 24 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Стрежевская переправа. Излучинск, паром, переправа, апарелька, баржа
Движения парома зависит от ледовой обстановки (архивное фото) Фото:

Начало движения парома по маршруту Салехард — Приобье запланирован на 24 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Выход первого парома из Приобья в Салехард запланирован на 24 мая, 26 мая в обратном направлении. Даты начала перевозок предварительные», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. В дорожном ведомстве отметили, что перевозчик будет ориентироваться на ледовую обстановку.

Паромную перевозку будет осуществлять ИП Сандулов. Билеты на паром из Приобья в Салехард можно приобрести на сайте перевозчика.

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Начало движения парома по маршруту Салехард — Приобье запланирован на 24 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Выход первого парома из Приобья в Салехард запланирован на 24 мая, 26 мая в обратном направлении. Даты начала перевозок предварительные», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. В дорожном ведомстве отметили, что перевозчик будет ориентироваться на ледовую обстановку. Паромную перевозку будет осуществлять ИП Сандулов. Билеты на паром из Приобья в Салехард можно приобрести на сайте перевозчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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