Стала известна дата летнего выхода парома в ЯНАО

Движения парома зависит от ледовой обстановки (архивное фото)
Начало движения парома по маршруту Салехард — Приобье запланирован на 24 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Выход первого парома из Приобья в Салехард запланирован на 24 мая, 26 мая в обратном направлении. Даты начала перевозок предварительные», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. В дорожном ведомстве отметили, что перевозчик будет ориентироваться на ледовую обстановку.
Паромную перевозку будет осуществлять ИП Сандулов. Билеты на паром из Приобья в Салехард можно приобрести на сайте перевозчика.
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