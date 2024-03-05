Стала известна дата летнего выхода парома в ЯНАО

Открытие паромной переправы Салехард — Приобье запланировали на 24 мая

06 марта 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Движения парома зависит от ледовой обстановки (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU Начало движения парома по маршруту Салехард — Приобье запланирован на 24 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Выход первого парома из Приобья в Салехард запланирован на 24 мая, 26 мая в обратном направлении. Даты начала перевозок предварительные», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. В дорожном ведомстве отметили, что перевозчик будет ориентироваться на ледовую обстановку. Паромную перевозку будет осуществлять ИП Сандулов. Билеты на паром из Приобья в Салехард можно приобрести на сайте перевозчика.

Начало движения парома по маршруту Салехард — Приобье запланирован на 24 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Выход первого парома из Приобья в Салехард запланирован на 24 мая, 26 мая в обратном направлении. Даты начала перевозок предварительные», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. В дорожном ведомстве отметили, что перевозчик будет ориентироваться на ледовую обстановку. Паромную перевозку будет осуществлять ИП Сандулов. Билеты на паром из Приобья в Салехард можно приобрести на сайте перевозчика.