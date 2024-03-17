Тобольск показал взрывной рост явки на выборах президента

По итогам выборов президента Российской Федерации явка в Тобольске составила 88,58%. С прошлых выборов показатель вырос более чем на 10%. Данные предоставила избирательная комиссия Тюменской области.
«Тобольская городская комиссия. Участие в выборах: 88,58%», — гласит информация с сайта избиркома.
На прошлых выборах президента РФ явка в Тобольске составила 74,48%. На выборах 2024 этот показатель оказался значительно выше. Больше стал и процент голосов, который отдали Путину. По данным ЦИК, голосов за него в 2018 было 76,75%. В 2024 году цифра выросла почти на 20% и составила 89,30%.
Ранее URA.RU в Тюменской области подвели итоги выборов. В регионе зафиксировали рекордную явку.
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