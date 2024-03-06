06 марта 2024

Сотрудница курганского завода обманула коллег, оформив на них кредит

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Шадринска обманула коллег и кредитную организацию на 12 тысяч рублей Фото:

Жительница Шадринска Курганской области обвиняется в совершении мошенничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Работая на заводе ШААЗ, она тайно оформила на коллег микрокредиты, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

«Устроившись на работу в АО „ШААЗ“, в апреле и мае 2023 года обвиняемая воспользовалась свободным доступом к вещам своих коллег и сделала фотоснимки их паспортов. Впоследствии оформила два микрозайма в ООО МКК „Русинтерфинанс“ на 6000 рублей каждый путем оформления заявки через интернет, действуя якобы от имени потерпевших. Таким способом женщина похитила у ООО 12000 рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Материалы уголовного дела направлены в суд. В 2023 году она уже была осуждена за присвоение и растрату имущества одного из салонов сотовой связи (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Сейчас женщине грозит наказание в виде лишения свободы до 2 лет за каждое из совершенных преступлений.

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Жительница Шадринска Курганской области обвиняется в совершении мошенничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ). Работая на заводе ШААЗ, она тайно оформила на коллег микрокредиты, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области. «Устроившись на работу в АО „ШААЗ“, в апреле и мае 2023 года обвиняемая воспользовалась свободным доступом к вещам своих коллег и сделала фотоснимки их паспортов. Впоследствии оформила два микрозайма в ООО МКК „Русинтерфинанс“ на 6000 рублей каждый путем оформления заявки через интернет, действуя якобы от имени потерпевших. Таким способом женщина похитила у ООО 12000 рублей», — говорится в сообщении ведомства. Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Материалы уголовного дела направлены в суд. В 2023 году она уже была осуждена за присвоение и растрату имущества одного из салонов сотовой связи (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Сейчас женщине грозит наказание в виде лишения свободы до 2 лет за каждое из совершенных преступлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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