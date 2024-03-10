Бывший силовик получил запрет на работу в структуре «Курганмашзавода»

Экс-силовик не смог устроиться в структуру КМЗ из-за запрета полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Вышедшему на пенсию сотруднику курганского УМВД не разрешили устроиться в службу безопасности дочернего предприятия «Курганмашзавода», конструкторское бюро АО «СКБМ». Мужчина подал иск к управлению МВД, требуя признать решение незаконным, но проиграл. Данные появились в системе ГАС «Правосудие».

«Комиссией было принято решение об отказе Б.B.C. в замещении должности руководителя направления экономической безопасности <…> со ссылкой на невозможность трудоустройства истца по причине, связанной с коррупционными рисками и возможности возникновения конфликта интересов с прежней занимаемой должностью в УМВД России», — сообщается в материалах дела. Бывший оперуполномоченный отдела по противодействию коррупции собирался стать начальником службы безопасности в специализированном бюро, входящем в структуру курганского машзавода.

Мужчина в период службы в курганском УМВД занимался раскрытием экономических преступлений на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. После выхода на пенсию он обратился в полицию за разрешением на новое трудоустройство. В УМВД вынесли отказ из-за имеющихся коррупционных рисков.

Бывший полицейский обратился в суд с иском. В нем он указал, что нарушаются его права на труд. Также он заверял, что никогда по своей работе не пересекался и не выносил решений по работе СКБМ. В иске мужчина утверждал, что аттестационная комиссия не запрашивала должностную инструкцию начальника службы безопасности, чтобы определить степень возможных рисков.

Суд рассмотрел доводы сторон и решил, что решение комиссии УМВД было правомерным. «Законом обязательное принятие решений в период занятия должности государственной или муниципальной службы в отношении организации, где служащий приступил к работе, не обусловлено», — отметили в решении.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями стал чиновником. Позднее ему пришлось уволиться, поскольку он получил запрет аттестационной комиссии УМВД из-за коррупционных рисков.