06 марта 2024

Авиакомпанию «Ямал» проверят после жалоб пассажиров на питание

Пассажиры рейсов авиакомпании «Ямал» пожаловались на качество бортового питания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, авиакомпания ямал, трап, самолет, цветной бульвар, трап самолета, тюмень
Транспортная прокуратура проверит организацию питания пассажиров авиакомпании «Ямал» Фото:

Жители Салехарда (ЯНАО) пожаловались в соцсетях на организацию питания авиакомпании «Ямал» во время рейса в Екатеринбург. В связи с жалобой, Новоуренгойская транспортная прокуратура проверит главного регионального перевозчика, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Транспортной прокуратурой в ходе мониторинга социальной сети „ВКонтакте“ выявлена информация о возможном нарушении авиакомпанией „Ямал“ законодательства при организации бортового питания пассажиров регулярного рейса сообщением Салехард-Екатеринбург. По данному факту Новоуренгойской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия», — говорится в сообщении.

Ямальцы рассказали в сообществе «Подслушано в Салехарде» о некачественном питании во время полета. «Летели из Салехарда в Екатеринбург. Дали салат из натертой моркови и свеклы, он оказался прокисшим! Хлеб старый, как сухарь, откусить невозможно! Видела, как бортпроводнице пришлось два йогурта выбросить, баночки были вздуты», — написал анонимный горожанин. «На рейсе в Екатеринбург всегда плохо кормят и с каждым годом все хуже», — отметила Татьяна Штыркова. «В Екатеринбург летаем каждый год, всегда было плохое питание, но хотя бы салат из моркови был съедобный. Сейчас еще хуже», — поделилась Дарья Хабибулина.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Ямал». На момент публикации новости ответ не был получен.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Салехарда (ЯНАО) пожаловались в соцсетях на организацию питания авиакомпании «Ямал» во время рейса в Екатеринбург. В связи с жалобой, Новоуренгойская транспортная прокуратура проверит главного регионального перевозчика, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «Транспортной прокуратурой в ходе мониторинга социальной сети „ВКонтакте“ выявлена информация о возможном нарушении авиакомпанией „Ямал“ законодательства при организации бортового питания пассажиров регулярного рейса сообщением Салехард-Екатеринбург. По данному факту Новоуренгойской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия», — говорится в сообщении. Ямальцы рассказали в сообществе «Подслушано в Салехарде» о некачественном питании во время полета. «Летели из Салехарда в Екатеринбург. Дали салат из натертой моркови и свеклы, он оказался прокисшим! Хлеб старый, как сухарь, откусить невозможно! Видела, как бортпроводнице пришлось два йогурта выбросить, баночки были вздуты», — написал анонимный горожанин. «На рейсе в Екатеринбург всегда плохо кормят и с каждым годом все хуже», — отметила Татьяна Штыркова. «В Екатеринбург летаем каждый год, всегда было плохое питание, но хотя бы салат из моркови был съедобный. Сейчас еще хуже», — поделилась Дарья Хабибулина. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Ямал». На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...