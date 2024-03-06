Авиакомпанию «Ямал» проверят после жалоб пассажиров на питание

Пассажиры рейсов авиакомпании «Ямал» пожаловались на качество бортового питания

Транспортная прокуратура проверит организацию питания пассажиров авиакомпании «Ямал» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Салехарда (ЯНАО) пожаловались в соцсетях на организацию питания авиакомпании «Ямал» во время рейса в Екатеринбург. В связи с жалобой, Новоуренгойская транспортная прокуратура проверит главного регионального перевозчика, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Транспортной прокуратурой в ходе мониторинга социальной сети „ВКонтакте“ выявлена информация о возможном нарушении авиакомпанией „Ямал“ законодательства при организации бортового питания пассажиров регулярного рейса сообщением Салехард-Екатеринбург. По данному факту Новоуренгойской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия», — говорится в сообщении.

Ямальцы рассказали в сообществе «Подслушано в Салехарде» о некачественном питании во время полета. «Летели из Салехарда в Екатеринбург. Дали салат из натертой моркови и свеклы, он оказался прокисшим! Хлеб старый, как сухарь, откусить невозможно! Видела, как бортпроводнице пришлось два йогурта выбросить, баночки были вздуты», — написал анонимный горожанин. «На рейсе в Екатеринбург всегда плохо кормят и с каждым годом все хуже», — отметила Татьяна Штыркова. «В Екатеринбург летаем каждый год, всегда было плохое питание, но хотя бы салат из моркови был съедобный. Сейчас еще хуже», — поделилась Дарья Хабибулина.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Ямал». На момент публикации новости ответ не был получен.