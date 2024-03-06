Курганские власти потратят десятки миллионов на оборудование классов

Курганские власти потратят 45 млн рублей на оборудование инженерных классов в школах региона. Их планируют открыть в новом учебном году, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Курганской области.
«Новые инженерные классы появятся в 15 школах Курганской области. На эти цели из областного бюджета выделено порядка 45 млн рублей. Единый день открытия инженерных пространств в школах запланирован на 1 сентября 2024 года», — сообщает пресс-служба депобра.
Новые классы откроются в Альменевской средней школе, Белозерской школе имени В.Н. Коробейникова, Варгашинской школе №1, Далматовской школе №2 имени А.С. Попова, Каргапольской школе имени Героя Советского Союза Н.Ф. Махова, Катайской школе №1, Куртамышской школе №2, Мишкинской средней школе, Петуховской школе имени Героя Советского Союза Я. С. Кулишева, Сафакулевской средней школе, Нижнеполевской школе Шадринского округа, Шатровской средней школе, Шумихинской школе №4, Щучанской школе №3, Новомировской школе Юргамышского округа. В департаменте обсудили с директорами школ вопросы, связанные с нововведением и кадрами для классов.
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