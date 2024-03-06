Тюменские салоны красоты будут принимать клиентов в ночь

07 марта 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

До ночи будут работать самые востребованные мастера — маникюра и наращивания ресниц Фото: Размик Закарян © URA.RU Салоны красоты Тюмени 7 марта изменят график работы и будут работать ночью до последнего клиента. Об этом URA.RU рассказала предприниматель Снежана Шелест. При этом, чтобы попасть к мастерам, горожанам придется доплатить за визит. «Каждый раз предупреждаем клиентов о том, что на праздники нужно записываться заранее, но всякий раз человек 10 пишут в последний момент. В этом году мы решили продлить режим работы до 12 ночи и сделать надбавку к прайсу. В итоге, свободные окошки расхватали очень быстро. У меня в салоне предоставлен полный спектр услуг, но режим работы продлили для мастеров маникюра, бровистов и специалистов по наращиванию ресниц. Как правило, эти услуги наиболее востребованы перед праздниками», — сообщила предприниматель. Другая владелица студии красоты Алеся Коржень рассказала, что также будет продлевать режим работы своего салона. «У меня студия перманентного макияжа и многим перед праздниками нужно было „вчера“, поэтому ради клиентов буду задерживаться на работе», — сообщила девушка.

Салоны красоты Тюмени 7 марта изменят график работы и будут работать ночью до последнего клиента. Об этом URA.RU рассказала предприниматель Снежана Шелест. При этом, чтобы попасть к мастерам, горожанам придется доплатить за визит. «Каждый раз предупреждаем клиентов о том, что на праздники нужно записываться заранее, но всякий раз человек 10 пишут в последний момент. В этом году мы решили продлить режим работы до 12 ночи и сделать надбавку к прайсу. В итоге, свободные окошки расхватали очень быстро. У меня в салоне предоставлен полный спектр услуг, но режим работы продлили для мастеров маникюра, бровистов и специалистов по наращиванию ресниц. Как правило, эти услуги наиболее востребованы перед праздниками», — сообщила предприниматель. Другая владелица студии красоты Алеся Коржень рассказала, что также будет продлевать режим работы своего салона. «У меня студия перманентного макияжа и многим перед праздниками нужно было „вчера“, поэтому ради клиентов буду задерживаться на работе», — сообщила девушка.