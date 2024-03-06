06 марта 2024

Тюменские салоны красоты будут принимать клиентов в ночь

© Служба новостей «URA.RU»
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Коворкинги. Екатеринбург, маникюр, ногти, ногтевой сервис
До ночи будут работать самые востребованные мастера — маникюра и наращивания ресниц Фото:

Салоны красоты Тюмени 7 марта изменят график работы и будут работать ночью до последнего клиента. Об этом URA.RU рассказала предприниматель Снежана Шелест. При этом, чтобы попасть к мастерам, горожанам придется доплатить за визит.

«Каждый раз предупреждаем клиентов о том, что на праздники нужно записываться заранее, но всякий раз человек 10 пишут в последний момент. В этом году мы решили продлить режим работы до 12 ночи и сделать надбавку к прайсу. В итоге, свободные окошки расхватали очень быстро. У меня в салоне предоставлен полный спектр услуг, но режим работы продлили для мастеров маникюра, бровистов и специалистов по наращиванию ресниц. Как правило, эти услуги наиболее востребованы перед праздниками», — сообщила предприниматель.

Другая владелица студии красоты Алеся Коржень рассказала, что также будет продлевать режим работы своего салона. «У меня студия перманентного макияжа и многим перед праздниками нужно было „вчера“, поэтому ради клиентов буду задерживаться на работе», — сообщила девушка.

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Салоны красоты Тюмени 7 марта изменят график работы и будут работать ночью до последнего клиента. Об этом URA.RU рассказала предприниматель Снежана Шелест. При этом, чтобы попасть к мастерам, горожанам придется доплатить за визит. «Каждый раз предупреждаем клиентов о том, что на праздники нужно записываться заранее, но всякий раз человек 10 пишут в последний момент. В этом году мы решили продлить режим работы до 12 ночи и сделать надбавку к прайсу. В итоге, свободные окошки расхватали очень быстро. У меня в салоне предоставлен полный спектр услуг, но режим работы продлили для мастеров маникюра, бровистов и специалистов по наращиванию ресниц. Как правило, эти услуги наиболее востребованы перед праздниками», — сообщила предприниматель. Другая владелица студии красоты Алеся Коржень рассказала, что также будет продлевать режим работы своего салона. «У меня студия перманентного макияжа и многим перед праздниками нужно было „вчера“, поэтому ради клиентов буду задерживаться на работе», — сообщила девушка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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