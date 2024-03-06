Алена Водонаева продолжает выступать против Ксении Собчак в деле «Ростеха»

07 марта 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Описание: Алена Водонаева не готова менять свое мнение по поводу Ксении Собчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущая и блогер из Тюмени Алена Водонаева продолжает обвинять Ксению Собчак в причастности к делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха». Об этом она в очередной раз напомнила в своем telegram-канале, опубликовав фрагмент интервью известного блогера Алена, Блин! (Алена Жигалова — прим. URA.RU). «Видео с комментариями телеведущей Алены, Блин! Аленчик о ситуации с Бигаевым и Романовским (Тамерлан Бигаев и Андрей Романовский — прим URA.RU). Давайте посмотрим, что происходит с Собчак в этот год. Ее авторов сажают, а она ходит голая по вечеринкам. Как будто и не было ее бегства заграницу после громкого дела „Ростеха“, когда Ксения Собчак была обвиняемой», — говорится в опубликованном видео. В сообщении указывается, что Ксения Собчак не помогла фигурантам дела, которые получили меры наказания в семь и более лет. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева расплакалась, когда услышала приговор фигурантам дела «Ростеха», а после испытывала проблемы со здоровьем на нервной почве из-за переживаний в данной ситуации.

Телеведущая и блогер из Тюмени Алена Водонаева продолжает обвинять Ксению Собчак в причастности к делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха». Об этом она в очередной раз напомнила в своем telegram-канале, опубликовав фрагмент интервью известного блогера Алена, Блин! (Алена Жигалова — прим. URA.RU). «Видео с комментариями телеведущей Алены, Блин! Аленчик о ситуации с Бигаевым и Романовским (Тамерлан Бигаев и Андрей Романовский — прим URA.RU). Давайте посмотрим, что происходит с Собчак в этот год. Ее авторов сажают, а она ходит голая по вечеринкам. Как будто и не было ее бегства заграницу после громкого дела „Ростеха“, когда Ксения Собчак была обвиняемой», — говорится в опубликованном видео. В сообщении указывается, что Ксения Собчак не помогла фигурантам дела, которые получили меры наказания в семь и более лет. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева расплакалась, когда услышала приговор фигурантам дела «Ростеха», а после испытывала проблемы со здоровьем на нервной почве из-за переживаний в данной ситуации.